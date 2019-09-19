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Одевайтесь теплее. Погода в Витебске в выходные
20.09.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные лучше всего провести дома: по
В субботу, 21 сентября, ночью — до +3 °С, днем — до +8 °С. Ветер порывами до 14 метров в секунду. Дождь во второй половине дня.
В воскресенье, 22 сентября, немного потеплеет: в течение суток — до 11 градусов тепла. Но ветер усилится до 16 метров в секунду. И ожидается, что дождь зарядит на целый день.
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Выходные лучше всего провести дома: по прогнозу синоптиков, на улице будет холодно, ветрено, дождливо.
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