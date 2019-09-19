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Облачно, холодно, возможен дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

20.09.2019 07:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно.

В субботу утром ожидается сплошная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +14°С, сообщает pogoda.by.

Воскресенье также будет облачным и дождливым. Утром температура воздуха составит +10…12°С, днем — на два градуса теплее.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно.
 
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