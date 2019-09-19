Облачно, холодно, возможен дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно.

В субботу утром ожидается сплошная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +14°С, сообщает pogoda.by.

Воскресенье также будет облачным и дождливым. Утром температура воздуха составит +10…12°С, днем — на два градуса теплее.

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