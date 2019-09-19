Сильный ветер и дожди. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Сезон пледов и сериалов набирает обороты — погода ну совсем не зовет гулять на улицу. В Могилеве в эти выходные будет максимум +10°С, сильный ветер, дожди. Совсем немного солнца увидим утром в воскресенье — если рискнем высунуть нос на улицу, конечно. По предварительным данным, вся следующая неделя будет холодной, но без дождей.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 сентября, весь день — пасмурно и дождливо. Будет до +9°С.

В субботу прогнозируют +5…+11°С и сильный порывистый ветер до 14 м/с. Будет пасмурно, дождливо.

Утро воскресенья, 22 сентября, обещает быть солнечным и безветренным. Как и середина дня. Правда, местами возможен дождь, а ветер по-прежнему будет сильным и порывистым — до 18 м/с. К вечеру ветер утихнет, температура воздуха снизится с +10°С до +6°С.

В понедельник погода наконец наладится: будет переменная облачность, ветер утихнет. Температура воздуха немного снизится: +3…+9°С.

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