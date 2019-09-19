ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сильный ветер и дожди. Погода в Могилеве в выходные

20.09.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сезон пледов и сериалов набирает обороты — погода ну совсем не зовет гулять на улицу. В Могилеве в эти выходные будет максимум +10°С, сильный ветер, дожди. Совсем немного солнца увидим утром в воскресенье — если рискнем высунуть нос на улицу, конечно. По предварительным данным, вся следующая неделя будет холодной, но без дождей.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 сентября, весь день — пасмурно и дождливо. Будет до +9°С.

В субботу прогнозируют +5…+11°С и сильный порывистый ветер до 14 м/с. Будет пасмурно, дождливо.

Утро воскресенья, 22 сентября, обещает быть солнечным и безветренным. Как и середина дня. Правда, местами возможен дождь, а ветер по-прежнему будет сильным и порывистым — до 18 м/с. К вечеру ветер утихнет, температура воздуха снизится с +10°С до +6°С.

В понедельник погода наконец наладится: будет переменная облачность, ветер утихнет. Температура воздуха немного снизится: +3…+9°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье увидим немного солнышка - если не проведем утро, закутавшись в плед.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске откроют первый KFC. Обещают бесплатные бургеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика