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Нецерковный тур. Съездили в самый старый город Беларуси

20.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полоцк — самый старый город Беларуси. Еще в школе мы читали про древнее Полоцкое княжество, Евфросинию Полоцкую и Софийский собор. Звучит скучно? Не согласны. Леша Судников и Сева Зарубин при поддержке Банка БелВЭБ съездили в самый старый город страны, где играли на органе (ну почти), поговорили с механической говорящей головой, прогулялись по самому (не)криминальному району Полоцка и даже потусовались в ночном Новополоцке (а это их приятно удивило). Это фильм, в котором мы показываем город, где вам захочется побывать.

Не забудьте посмотреть наши фильмы о самом маленьком, самом новом, самом мультиконфессиональном городах Беларуси.

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Журналисты TUT.BY Леша Судников и Сева Зарубин съездили в самый старый город Беларуси, где играли на органе (ну почти), поговорили с механической говорящей головой,...
 
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