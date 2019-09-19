Нецерковный тур. Съездили в самый старый город Беларуси

Источник материала: Tut.by

Полоцк — самый старый город Беларуси. Еще в школе мы читали про древнее Полоцкое княжество, Евфросинию Полоцкую и Софийский собор. Звучит скучно? Не согласны. Леша Судников и Сева Зарубин при поддержке Банка БелВЭБ съездили в самый старый город страны, где играли на органе (ну почти), поговорили с механической говорящей головой, прогулялись по самому (не)криминальному району Полоцка и даже потусовались в ночном Новополоцке (а это их приятно удивило). Это фильм, в котором мы показываем город, где вам захочется побывать.

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