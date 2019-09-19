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Нецерковный тур. Съездили в самый старый город Беларуси
20.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полоцк — самый старый город Беларуси. Еще в школе мы читали про древнее Полоцкое княжество, Евфросинию Полоцкую и Софийский собор. Звучит скучно? Не согласны. Леша Судников и Сева Зарубин при поддержке
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Журналисты TUT.BY Леша Судников и Сева Зарубин съездили в самый старый город Беларуси, где играли на органе (ну почти), поговорили с механической говорящей головой,...
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