Что вы знаете о пробиотиках? Разбираем мифы об этих средствах

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Согласно определению ВОЗ, пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах могут улучшить здоровье человека. Правда ли, что они нужны только после курса антибиотиков? Могут ли такие средства вызвать привыкание? Разбираем эти и другие мифы о пробиотиках в карточках.

Пробиотики нужны только после курса антибиотиков. Это так? Пробиотики применяют при расстройствах пищеварения, которые могут быть и не связаны с приемом антибиотиков. Эти препараты помогают подавить рост патогенной микрофлоры, восстановить баланс бактерий в кишечнике. Пробиотики принимают и взрослые, и дети: их могут назначить при коликах, склонности к запорам, пищевой аллергии.

Если я правильно питаюсь, пробиотики мне никогда не понадобятся? Эти препараты по назначению врача можно принимать для снижения риска респираторных заболеваний и кишечных расстройств, которые часто встречаются во время путешествий. Конечно, правильное питание и активный образ жизни играют важную роль для здоровья человека. Эти привычки могут вам помочь снизить риск простуды, развития хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, но не смогут на 100% защитить от инфекций. При болезни соблюдения диеты может быть недостаточно: тогда для быстрейшего восстановления микрофлоры кишечника и хорошего пищеварения врач может выписать пробиотики.

Если я принимаю антибиотики, но у меня нет диареи или запора, пробиотик не нужен? На фоне приема антибиотиков гибнет собственная микрофлора человека — лакто- и бифидобактерии. При этом диарея или запор появляются далеко не сразу и не у всех. Может просто беспокоить дискомфорт в животе, вздутие, снижение аппетита, тошнота, отрыжка, отвращение к определенному виду пищи, неустойчивый характер стула. Кроме того, нарушение микрофлоры кишечника может иметь отдаленные последствия: снижение иммунитета, появление аллергии на продукты, которые раньше не вызывали проблем, увеличение веса и даже развитие ожирения. Для сохранения и восстановления микрофлоры врачи часто рекомендуют пробиотик, содержащий лакто- и бифидобактерии, который лучше начать принимать одновременно с антибиотиком, соблюдая трехчасовой интервал.

Таблетки можно заменить натуральными пробиотиками — кефиром или йогуртом. Миф? Да, кефир и йогурт — это полезные продукты, которые действительно содержат молочнокислые бактерии, но там их меньше, чем в пробиотиках. К тому же, чтобы дойти в нужное место и начать работать, бактерии должны преодолеть длинный и трудный путь, где они подвергаются воздействию кислоты желудочного сока, желчи, кишечного сока с ферментами. В кефирах и йогуртах бактерии не имеют специальной защиты от этих факторов, поэтому большая их часть, как правило, погибает еще в желудке. При этом кисломолочные продукты должны присутствовать в рационе здорового человека. Они содержат белок, кальций и другие важные для работы организма вещества.

Все пробиотики одинаковые, поэтому покупать можно любой. Это правда? Это не так. При выборе пробиотиков нужно обращать внимание на наличие в составе лакто- и бифидобактерий. Они живут в кишечнике здорового человека и первыми страдают при приеме антибиотика. Количество полезных бактерий в суточной дозе препарата должно исчисляться миллиардами (109). У болеющего человека часто снижается аппетит, иногда ему приходится соблюдать специальную диету. При этом бактерии, поступающие в организм из пробиотика, сами нуждаются в пище. Чтобы они не погибали, а могли сразу начать работать, современный пробиотик должен содержать в составе «ссобойку»: например, инулин, олигофруктозу, фруктоолигосахариды, лактулозу. Эти вещества не только «кормят» бактерии, но и способствуют улучшению пищеварения у болеющего человека. В любом случае выписывать определенный пробиотик вам должен врач, который и подберет подходящий препарат.

Правда, что, если начать принимать пробиотики, организм привыкнет и нужно будет пить их постоянно? В «Глобальных практических рекомендациях Всемирной Гастроэнтерологической Организации по применению пробиотиков и пребиотиков» не описано ни одного случая привыкания.

Пробиотики могут укрепить иммунитет? Они действительно участвуют в регуляции работы иммунной системы. Около 80% клеток, отвечающих за иммунитет, находится в кишечнике, поэтому очень важно поддерживать баланс его микрофлоры. У некоторых пациентов, принимающих пробиотики, продолжительность простудных заболеваний может быть короче, болезнь протекает легче, а частота рецидивов снижается. Прием этих препаратов в раннем детском возрасте помогает правильно формироваться иммунитету и микрофлоре кишечника, способствует снижению риска аллергических заболеваний.

Пробиотики можно принимать для профилактики дисбактериоза. Верно? Диагноза «дисбактериоз» не существует. Под этим термином большинство из нас чаще всего понимает расстройство пищеварения, которое проявляется в виде жидкого стула или, наоборот, запора, вздутия живота, чувства дискомфорта в области желудка. Пробиотики действительно можно принимать для профилактики таких симптомов. Перед употреблением безрецептурного препарата обязательно прочтите инструкцию по применению и соблюдайте описанные там рекомендации.