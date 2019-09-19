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Горы на окраинах. Сфотографировали с небоскреба «Парус» сразу три минские свалки
20.09.2019 09:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С высоты небоскреба «Парус» можно увидеть сразу три свалки, расположенные на окраинах Минска. TUT.BY сфотографировал все и вспомнил, что с ними происходит сейчас.
Полигон «Прудище»
Это «Прудище», самая старая свалка в городе, которая находится за микрорайоном Лошица, в районе деревни Колядичи. Гора такая высокая, потому что здесь собирали мусор с 1968 года. Площадь полигона для захоронения промышленных отходов — 22 гектара. В «Прудище» хранится около 19,7 миллиона кубометров мусора.
Сейчас свалку закрывают — с 9 сентября здесь
Полигон «Тростенец»
Холм вдали — полигон «Тростенец», что на Могилевском направлении. Эту свалку закрыли еще в 2008 году.
Недалеко от нее, за левой границей кадра, есть действующий полигон «Тростенецкий» — его открыли взамен «Тростенца». С тех пор, как «Тростенецкий» стал единственной открытой свалкой Минска, его ямы заполняются все быстрей.
А вот рядом с закрытой свалкой, которую мы видим на фото, стоит небольшая станция, которая добывает биогаз. Результаты работы установки можно оценить
На «Тростенецком» тоже хотят поставить биогазовую установку, такой проект
Полигон «Северный»
Этот мусорный полигон, расположенный недалеко от деревни Дубовляны, закрыли в 2017 году. Это очень крупная свалка — сюда
На «Северном» тоже добывают метан и преобразовывают его в электричество.
В 2016 году геодезисты
При этом абсолютная высота наивысшей природной точки Беларуси — Дзержинской горы — составляет 345 метров.
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Вспоминаем, что на свалках происходит сейчас.
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