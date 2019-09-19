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Горы на окраинах. Сфотографировали с небоскреба «Парус» сразу три минские свалки

20.09.2019 09:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С высоты небоскреба «Парус» можно увидеть сразу три свалки, расположенные на окраинах Минска. TUT.BY сфотографировал все и вспомнил, что с ними происходит сейчас.

Полигон «Прудище»


Это «Прудище», самая старая свалка в городе, которая находится за микрорайоном Лошица, в районе деревни Колядичи. Гора такая высокая, потому что здесь собирали мусор с 1968 года. Площадь полигона для захоронения промышленных отходов — 22 гектара. В «Прудище» хранится около 19,7 миллиона кубометров мусора.

Сейчас свалку закрывают — с 9 сентября здесь не принимают отходы. Полигон будут готовить к выводу из эксплуатации: сначала засыпят землей, а потом благоустроят для дальнейшей рекультивации.

Как выросла самая старая свалка столицы за 11 лет. Фотофакт

Полигон «Тростенец»


Холм вдали — полигон «Тростенец», что на Могилевском направлении. Эту свалку закрыли еще в 2008 году.

Недалеко от нее, за левой границей кадра, есть действующий полигон «Тростенецкий» — его открыли взамен «Тростенца». С тех пор, как «Тростенецкий» стал единственной открытой свалкой Минска, его ямы заполняются все быстрей.

А вот рядом с закрытой свалкой, которую мы видим на фото, стоит небольшая станция, которая добывает биогаз. Результаты работы установки можно оценить даже визуально. Десять лет назад с рабочего полигона «Тростенецкий» видели гору «Тростенца». Теперь — не видят, потому что за это время гора мусора осела больше чем на 20 метров. Это потому что из нее выкачали газ. Говорят, когда весь газ уйдет, захоронение станет нейтральным. На его месте можно будет высадить лес.

На «Тростенецком» тоже хотят поставить биогазовую установку, такой проект проходил общественное обсуждение в прошлом году.

Полигон «Северный»


Этот мусорный полигон, расположенный недалеко от деревни Дубовляны, закрыли в 2017 году. Это очень крупная свалка — сюда свозили мусор со всей столицы 36 лет. За это время здесь собралось 65,5 миллионов кубических метров отходов.

На «Северном» тоже добывают метан и преобразовывают его в электричество.

В 2016 году геодезисты измерили высоту этой рукотворной горы для издания Naviny.by. Получилось, что абсолютная высота (над уровнем моря) полигона «Северный» — 302 метра, относительная (от поверхности земли) — 85.

При этом абсолютная высота наивысшей природной точки Беларуси — Дзержинской горы — составляет 345 метров.

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Теги: Минск
 
 
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