Горы на окраинах. Сфотографировали с небоскреба «Парус» сразу три минские свалки

Источник материала: Tut.by

С высоты небоскреба «Парус» можно увидеть сразу три свалки, расположенные на окраинах Минска. TUT.BY сфотографировал все и вспомнил, что с ними происходит сейчас.

Полигон «Прудище»





Это «Прудище», самая старая свалка в городе, которая находится за микрорайоном Лошица, в районе деревни Колядичи. Гора такая высокая, потому что здесь собирали мусор с 1968 года. Площадь полигона для захоронения промышленных отходов — 22 гектара. В «Прудище» хранится около 19,7 миллиона кубометров мусора.

Сейчас свалку закрывают — с 9 сентября здесь не принимают отходы. Полигон будут готовить к выводу из эксплуатации: сначала засыпят землей, а потом благоустроят для дальнейшей рекультивации.

Как выросла самая старая свалка столицы за 11 лет. Фотофакт

Полигон «Тростенец»





Холм вдали — полигон «Тростенец», что на Могилевском направлении. Эту свалку закрыли еще в 2008 году.

Недалеко от нее, за левой границей кадра, есть действующий полигон «Тростенецкий» — его открыли взамен «Тростенца». С тех пор, как «Тростенецкий» стал единственной открытой свалкой Минска, его ямы заполняются все быстрей.

А вот рядом с закрытой свалкой, которую мы видим на фото, стоит небольшая станция, которая добывает биогаз. Результаты работы установки можно оценить даже визуально . Десять лет назад с рабочего полигона «Тростенецкий» видели гору «Тростенца». Теперь — не видят, потому что за это время гора мусора осела больше чем на 20 метров. Это потому что из нее выкачали газ. Говорят , когда весь газ уйдет, захоронение станет нейтральным. На его месте можно будет высадить лес.

На «Тростенецком» тоже хотят поставить биогазовую установку, такой проект проходил общественное обсуждение в прошлом году.

Полигон «Северный»





Этот мусорный полигон, расположенный недалеко от деревни Дубовляны, закрыли в 2017 году. Это очень крупная свалка — сюда свозили мусор со всей столицы 36 лет. За это время здесь собралось 65,5 миллионов кубических метров отходов.

На «Северном» тоже добывают метан и преобразовывают его в электричество.

В 2016 году геодезисты измерили высоту этой рукотворной горы для издания Naviny.by. Получилось, что абсолютная высота (над уровнем моря) полигона «Северный» — 302 метра, относительная (от поверхности земли) — 85.

При этом абсолютная высота наивысшей природной точки Беларуси — Дзержинской горы — составляет 345 метров.