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Утром в Минске горела квартира. Спасли пенсионерку и ее знакомого
20.09.2019 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске горела квартира на улице Есенина. Из пожара спасли пенсионерку и ее знакомого. Об этом
Утром в пятницу, 20 сентября, спасателям сообщили о дыме из окна квартиры в жилом доме по улице Есенина (дом 23, корпус 1).
На первом этаже девятиэтажки загорелось постельное белье на площади два квадратных метра.
Работники МЧС вскрыли металлическую дверь и проникли в квартиру. В горящей комнате они обнаружили 56-летнюю хозяйку квартиры, вывели ее на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Там же нашли знакомого пострадавшей — он был в комнате, где не было пожара. Работники МЧС вывели его из опасной зоны и передали медикам.
Пострадавшую женщину, предварительно, с ожогами тела 1−2 степеней (12%) и отравлением продуктами горения, увезли в больницу. Мужчина 47-летний мужчина не пострадал.
Рассматривается такая версия возникновения пожара: неосторожное обращение хозяйки квартиры с огнем во время курения.
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Предположительно, у хозяйки квартиры ожоги 12% тела.
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