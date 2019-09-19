С оптимизмом в будущее

Источник материала: Газета Авангард

Вокруг нас огромное количество людей, очень нуждающихся в том, чтобы их наконец-то заметили, а заметив – не отвернулись, попытались поддержать и оказать реальную помощь. К таким относятся и люди с ограниченными возможностями, которым мы решили посвятить цикл публикаций.

Переживая не лучшие времена в своей жизни, я получила редакционное задание: написать материал о воспитанниках отделения дневного пребывания для инвалидов центра соцобслуживания населения. Признаться, тогда я подумала: «Только этого мне не хватало…» Человек я впечатлительный, потому предвидела, что эта статья дастся мне нелегко: тяжело видеть больных людей, соприкасаться, хоть и вскользь, с болью родителей, вникать в проблемы, которые тебя не касаются. Но получилось все с точностью наоборот, потому что я поняла, что проблем у меня нет – есть временные трудности.





В рамках цикла публикаций хочется рассказать об одном из «долгожителей» отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Дмитрии Данилевиче. Сейчас ему 35 лет и у него 2-я группа инвалидности ДЦП с рождения. Его мама «вежливо» отказалась от предложения врачей отдать ребенка в специнтернат и вместе с мужем они стали заниматься сыном самостоятельно. Быть родителем ребенка с таким диагнозом – очень сложное дело, требующее твердости духа, веры, усидчивости, напористости и просто физической силы. Какое-то время Дима провел-таки в специальном интернате, но вскоре родители забрали его домой.

В центре Дмитрий с 2010 года. По словам педагогов, он самый усидчивый из всех воспитанников. С огромным удовольствием делает поделки из бисера, семечек и с невероятной гордостью их демонстрирует. Любит спорт, участвует в соревнованиях по дартсу, прыжкам, бегу. Каждый год ездит в Ветку на турслет, неизменно привозя оттуда призовые места.

С огромным энтузиазмом Дмитрий принимает участие и в творческой жизни центра: он поет, танцует. Сейчас воспитанники готовят праздничный концерт ко Дню матери, где Диме досталась роль коня в сказке о Змее Горыныче. Здесь, правда, возникают трудности: как и большинство воспитанников отделения, за выходные он успевает забыть выученное в течение недели. Но это не беда, ведь, как подбадривают его педагоги, главное – не конечный результат, а сам процесс.





Еще одна воспитанница отделения дневного пребывания для инвалидов, о которой мы хотели бы рассказать, – Анжелика Голубева.

Судьбу Анжелики, как, впрочем, и всех, кто посещает отделение, легкой не назовешь. Помимо того что у девушки есть инвалидность, она еще и сирота, поэтому с тяготами жизни, порой очень суровой и несправедливой, ей приходится справляться практически в одиночку. Но она, как стойкий оловянный солдатик, не сдается и с оптимизмом смотрит в будущее.

К слову, отделение дневного пребывания Анжелика посещает относительно недавно: сюда она была трудоустроена в рамках проекта адаптации и трудовой деятельности по профессии клейщик бумаги, картона и изделий из них. Но, пожалуй, самой большой своей любовью она считает искусство оригами, которым увлекается уже давно.

– Идею подсмотрела в интернете, начала самостоятельно осваивать эту технику. Теперь я уже мастер в этом деле, – не без гордости говорит Анжелика. – Хочу сказать, что с приходом в отделение дневного пребывания я обрела новых друзей и верных товарищей, всегда готовых прийти на помощь и поддержать. Это касается и работников, и воспитанников отделения, которые стали для меня родными и заменили семью, за что я очень всем благодарна.

Ирина ШУТОВА

Марина ЛУСЕВИЧ