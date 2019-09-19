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На стройке метро в котлован упал кран. Машинист успел выпрыгнуть из кабины, но все-таки пострадал
20.09.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На стройке третьей линии метро в Минске упал автокран. Об этом
Вечером 19 сентября на улице Короля в Минске в котлован вентсбойки упал автомобильный кран. Это случилось в 18.30 на стройке метро, когда перемещали металлическую опалубку. Глубина вентсбойки — 25 метров.
Пострадал машинист автокрана. Он был в кабине управления, в момент падения выпрыгнул в колтован. Его доставили в больницу, предварительный диагноз — перелом.
Механические повреждения получили автокран и временный упор для стабилизации стены котлована. Причину происшествия устанавливают.
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Глубина ямы, в которую упал кран, - 25 метров.
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