На стройке метро в котлован упал кран. Машинист успел выпрыгнуть из кабины, но все-таки пострадал

Источник материала: Tut.by

На стройке третьей линии метро в Минске упал автокран. Об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Вечером 19 сентября на улице Короля в Минске в котлован вентсбойки упал автомобильный кран. Это случилось в 18.30 на стройке метро, когда перемещали металлическую опалубку. Глубина вентсбойки — 25 метров.

Пострадал машинист автокрана. Он был в кабине управления, в момент падения выпрыгнул в колтован. Его доставили в больницу, предварительный диагноз — перелом.

Механические повреждения получили автокран и временный упор для стабилизации стены котлована. Причину происшествия устанавливают.



