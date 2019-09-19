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Борисовчане участвуют в конкурсе бизнес-инициатив

20.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

  • В Минской области на данный момент предпринимательскую деятельность осуществляют порядка 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 40 тысяч индивидуальных предпринимателей. Эта часть экономики формирует 40 процентов бюджета. Новые юридические формы работы частного бизнеса позволили воявиться и активно развиваться самозанятому населению и ремесленникам. На сегодняшний день в Минской области таких 4600 и 4472 соответственно. Они также могут участвовать в подобных проектах и конкусах, – отметила во вступительном слове председатель комитета экономики Минского облисполкома Татьяна Бранцевич. – Данный семинар – очень важная ступенька в развитии бизнеса, ведь зачастую предпринимателю не хватает именно знаний в данной области. Сегодня каждый сможет восполнить недостающие знания в подготовке документации, что, безусловно, является неотъемлемой частью в построении бизнеса.

Татьяна Викторовна поблагодарила организаторов данного проекта за то, что оказывают поддержку малому и среднему предпинимательству в Республике Беларусь.

Борисовщина стала одним из 12 регионов Беларуси, где самые достойные инициативы получат финансирование и иную ощутимую поддержку.

– На конкурс бизнес-идей от Минской области было подано 365 заявок: 182 из Молодеченского и 183 из Борисовского района, – сообщила тематический координатор проекта Наталья Адамчик. – Их тематика абсолютно разная: сельское хозяйство, высокие технологии, образование, услуги для населения, переработка, а также создание инноваций. Участие в данном проекте основано на партнерских взаимоотношениях. Говоря об этом, мы уже сейчас понимаем, что никто не будет реализовывать свои идеи в одиночку. Некоммерческие организации предлагают свои знания и компетенции по проектной деятельности, местные органы власти готовы создать комфортные условия для реализации инициатив на территории района, а учебные заведения работают над тем, чтобы предоставить высоко квалифицированные кадры.

Согласно условиям конкурса, финансовая поддержка для инициатив, победивших в конкурсе, составит 110 тысяч долларов США. По словам Натальи Адамчик, это невозвратные средства, которые станут существенной поддержкой для экономического развития предпринимательства на местном уровне.

В начале обучающего семинара консультант по проектной деятельности Игорь Шарый познакомился с его участниками, которые готовы развивать малый и средний бизнес в заявленных регионах Минской области. Оказалось, что одни участники конкурса ищут партнеров и готовы развивать свои бизнес-идеи в обоих регионах сразу, другие нацелены реализовывать свои идеи на площадке определенного района. Дмитрий Богданов, к примеру, является представителем фонда содействия инклюзии «У совы», занимающегося онлайн-обучением людей с тяжелыми формами инвалидности. Молодой человек поделился своей идеей создания в Борисове инкубатора-акселератора для обучения людей малому и среднему бизнесу с помощью информационных технологий. По словам Дмитрия, одним из соучредителей фонда является борисовчанин, поэтому площадкой для реализации нового проекта был выбран именно этот город.

Ценным для участников оказалось общение с экспертами в различных сферах бизнеса, а также с коллегами, которые когда-то тоже стояли у истоков создания своего бизнеса, а на данный момент являются довольно успешными предпринимателями. Так, своим опытом поделился один из основателей популярной сети фитнес-клубов Беларуси Игорь Кудряшов.

В завершение семинара каждый получил не только важные знания в области подготовки заявок на участие в конкурсе, но и поучился оценивать риски, правильно расставлять приоритеты, оценивать потенциал своей идеи. Возможно, кому-нибудь из них на данном этапе уже удалось наладить взаимовыгодные связи и найти партнеров в реализации своих инициатив, став еще на шаг ближе к победе и стартапу своего бизнеса в выбранном регионе.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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Представители малого и среднего предпринимательства Борисовского района приняли участие в обучающем семинаре в рамках Проекта международной технической помощи...
 
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