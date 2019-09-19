Дожди и ветер. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет прохладно, ветрено и возможны дожди. В воскресенье немного потеплеет, но дожди и пасмурная погода останутся, сообщает pogoda.by.

В субботу в дневные часы — +12…14°C. Небольшая облачность, возможны дожди и сильный ветер. Вечер — облачно с прояснениями.

В воскресенье — сплошная облачность, опять возможны дождь и ветер. Днем — +13…15°C.

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