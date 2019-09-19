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Дожди и ветер. Погода в Гродно в выходные
20.09.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет прохладно, ветрено и возможны дожди. В воскресенье немного потеплеет, но дожди и пасмурная погода останутся,
В субботу в дневные часы — +12…14°C. Небольшая облачность, возможны дожди и сильный ветер. Вечер — облачно с прояснениями.
В воскресенье — сплошная облачность, опять возможны дождь и ветер. Днем — +13…15°C.
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В Гродно в выходные будет прохладно, ветрено, возможны дожди. В воскресенье немного потеплеет, но дожди и пасмурная погода останутся.
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