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Дожди и ветер. Погода в Гродно в выходные

20.09.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет прохладно, ветрено и возможны дожди. В воскресенье немного потеплеет, но дожди и пасмурная погода останутся, сообщает pogoda.by.

В субботу в дневные часы — +12…14°C. Небольшая облачность, возможны дожди и сильный ветер. Вечер — облачно с прояснениями.

В воскресенье — сплошная облачность, опять возможны дождь и ветер. Днем — +13…15°C.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет прохладно, ветрено, возможны дожди. В воскресенье немного потеплеет, но дожди и пасмурная погода останутся.
 
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