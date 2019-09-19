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Еще холоднее. Погода в Гомеле в выходные
20.09.2019 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода не радовала всю неделю, и в выходные лучше не будет. В планах у сентября на ближайший уик-энд — холода, дожди и ветер, предупреждает pogoda.by.
В субботу днем всего +9°С, ветер и дождь.
В воскресенье +14°С, облачно с прояснениями, временами дожди, а порывы ветра будут достигать аж 18 м/с.
Хороших выходных и не промочите ноги!
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В планах у сентября на ближайший уикэнд холода, дожди и ветер.
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