Еще холоднее. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Погода не радовала всю неделю, и в выходные лучше не будет. В планах у сентября на ближайший уик-энд — холода, дожди и ветер, предупреждает pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу днем всего +9°С, ветер и дождь.

В воскресенье +14°С, облачно с прояснениями, временами дожди, а порывы ветра будут достигать аж 18 м/с.

Хороших выходных и не промочите ноги!

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