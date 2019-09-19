В Гродно стало больше случаев заражения микроспорией. Болеют и люди, и животные

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области участились случаи заражения микроспорией. Такой диагноз поставлен почти 100 пациентам областного кожно-венерологического диспансера. Источником лишая являются бродячие животные, сообщает телерадиокомпания «Гродно».

В Гродненской ветеринарной станции также зафиксирован и рост заболеваемости микроспорией среди домашних питомцев. За последние 2 месяца — три десятка новых случаев.

Микроспория (или стригущий лишай) — заразная болезнь животных, вызываемая грибками рода Microsporum. Основные носители — кошки, особенно бездомные. Болеют и люди.

Человек заражается микроспорией при непосредственном контакте с больными животными (иногда людьми) или через одежду, полотенца, головные уборы, постельные принадлежности, книги, игрушки, предметы туалета, при контакте с подстилками для животных и предметами ухода за ними.