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В Гродно стало больше случаев заражения микроспорией. Болеют и люди, и животные
20.09.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области участились случаи заражения микроспорией. Такой диагноз поставлен почти 100 пациентам областного кожно-венерологического диспансера. Источником лишая являются бродячие животные,
В Гродненской ветеринарной станции также зафиксирован и рост заболеваемости микроспорией среди домашних питомцев. За последние 2 месяца — три десятка новых случаев.
Микроспория (или стригущий лишай) — заразная болезнь животных, вызываемая грибками рода Microsporum. Основные носители — кошки, особенно бездомные. Болеют и люди.
Человек заражается микроспорией при непосредственном контакте с больными животными (иногда людьми) или через одежду, полотенца, головные уборы, постельные принадлежности, книги, игрушки, предметы туалета, при контакте с подстилками для животных и предметами ухода за ними.
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В Гродненской области участились случаи заражения микроспорией. На данный момент такой диагноз поставлен почти 100 пациентам областного кожно-венерологического...
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