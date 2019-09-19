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«Я для района остался Витек». Прогулка по Заводскому району с известным банкиром Виктором Бабарико
20.09.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как проходная МАЗа может быть центром Вселенной, какие опасные игры в окопах любила ребятня с рабочей окраины и где работал единственный цыганский ресторан. Важные точки брутального Заводского района показал TUT.BY известный банкир Виктор Бабарико, который здесь родился.
Пятиэтажка на Тухачевского. Свои люди
Улица Тухачевского, 45. Еще несколько лет назад Виктор Бабарико бывал по этому адресу едва ли не каждые выходные — была жива мама. Теперь на места своего детства известный бизнесмен заезжает реже. Дом находится в микрорайоне, который местные называют Верхние Шарики (от шарикоподшипникового завода, который тоже есть в этих краях).
Чтобы не запутаться, вот шпаргалка по границам райончиков. Кабушкина — Партизанский проспект — улица Плеханова — Верхние Шарики; Плеханова — Партизанский проспект — площадь Ванеева — это Нижние Шарики; МКАД — Партизанский проспект — улица Кабушкина — это Автозавод.
— Я для района остался Витек, — смеется собеседник. — Но появилось много новых людей, мало осталось тех старых хулиганов, из моего поколения.
— Инна! А что это у вас тут происходит? — окликает Виктор Бабарико вдруг бывшую соседку, которая вышла на балкон.
Это про капремонт, которого впервые с 1965 года дождался дом на Тухачевского. Собеседник сокрушается, что рабочие прячут под штукатуркой серый кирпич.
Тут все свои. Двор на три дома. В одном жили работники Минского автозавода, второй был заселен строителями, третий — кооперативный.
— Считалось, что в кооперативном люди покупали квартиры за деньги. Там в основном жили не рабочие, а инженеры, врачи. Из кооперативного дома вышли два достаточно известных в Минске человека: участник ансамбля «Чистый голос» и основатель неплохой сети кондитерских. Они жили в среднем подъезде, на втором этаже, даже номера квартир помню. С ума сойти!
Раньше во дворе была спортивная площадка: летом для футбола, зимой под хоккей. Еще стол, за которым взрослые мужчины играли в домино и карты. До наших дней эти артефакты не дошли.
Виктор Бабарико, рожденный в 1963-м, рассказывает: когда росло его поколение, в районе было много отсидевших, попадали в тюрьмы и ровесники. Многие правила из этого мира «мафии» переносились на «мирных жителей».
Однажды родной двор нанес выходцу отсюда удар под дых.
— Я купил машину в 1998-м, через две недели припарковался у мамы под окнами — разбили стекло, сперли магнитолу, — вспоминает Виктор Бабарико. — Это было самое большое оскорбление: в моем собственном районе мне «вынесли» машину! И это был первый мой автомобиль, я купил его в 35 лет, когда уже был зампредом банка. Так возмутился! Собрал местных, которые считались смотрящими за районом, говорю: «Ну вы что? Как так? Своего!». Извинялись, мол, молодые беспредельничают: «И кто ж знал, что ты машину купил!». Магнитолу потом вернули — еще не успели продать.
Пустырь на Кабушкина. Бараки для приезжих рабочих
Еще одна важная точка из детства — пустырь в районе дома № 45 на улице Кабушкина. В 1950-х там стояли бараки, в одном из них в семье рабочих родился Виктор Бабарико. Отец и мать приехали из деревень, из Витебской и Минской областей. Мать всю жизнь работала в продавцом в магазине, отец — слесарь-испытатель на МАЗе.
— Это первое послевоенное поколение приезжих очень хотело быть городскими. Они, в отличие от многих более поздних, говорили не на трасянке, а научились говорить на чистом русском языке. Мои родители ценили знания, высшее образование. Когда моя старшая сестра поступила в институт, это было достижение — первый человек в семье будет учиться в вузе! Вряд ли родители называли себя минчанами, А по поводу меня… Я где-то читал, что настоящие коренные это те, кто родился в городе в третьем поколении. Вот дети мои уже точно минчане, да.
Заводская проходная. Центр Вселенной
А вот — центральная проходная Минского автомобильного завода. Виктор Бабарико объясняет, что это место было центром Вселенной для жителей района. У местных даже теоретическое обоснование для этого утверждения есть:
— Вот есть в нашем районе поселки — Северный, Западный, Восточный. Почему они так называются, если вообще-то они не на севере, западе и не на востоке Минска? А если вы станете спиной к заводу, то все совпадает. Только так я это могу объяснить. И надо понимать, что завод правда много вкладывался в район, в инфраструктуру, социальные объекты. Поэтому да, отсюда шли все дороги.
Именно на этом заводе работал отец Виктора Бабарико, да и немного он сам.
— Здесь я получил свою первую зарплату, еще в школе, когда подрабатывал деревомодельщиком. В нерабочее время мы делали на заводском оборудовании на продажу колодки — фигурную обувь из дерева и ремешков, которую еще называли сабо. Одна пара колодок стоила 25 рублей. Тогда я научился зарабатывать. Позже в жизни был момент, когда меня отчислили из университета — тогда я здесь проработал целый год в цехе литья ковкого чугуна.
Ресторан «Ромэн». Мимоходом
По улочкам, которые ведут от завода, Виктор Бабарико может водить экскурсии. Вот тут стоял киоск с дефицитными газетами «Советский спорт» и «Физкультурник Белоруссии». Если чуть переплатишь, продавец тебе отложит номер.
А вот там, во дворах, была легендарная в узких кругах точка общепита.
Сейчас на здании вывеска: ресторан-кафе «Серебряная ложка». В конце 1980-х — начале 1990-х здесь был цыганский ресторан «Ромэн».
— Он был такой один тогда в Минске, а может, и в Беларуси. Это было место из новой эпохи, когда разрешили заниматься коммерцией. Там все было по-цыгански: хозяева, ведущие, блюда. Работал в основном для своих, у человека со стороны могли здесь возникнуть проблемы. Это была жутко криминальная точка, зона конфликтов — недолго просуществовал, но был колоритным!
Плотина. Первый страх и немного хитрости
— Когда я рос, у нас в Заводском районе был свой лес, водоем. Считаю, что с точки зрения правильного освоения наша часть города была отличной, — говорит Виктор Бабарико.
Это место, на мосту, где Свислочь входит в Чижовское водохранилище, местные называли плотиной.
— Везде стояли таблички «техническая вода» и «купаться запрещено». Перед выходом из города Свислочь даже в моем детстве становилась очень грязной. Но запрет на купание мы успешно игнорировали.
Житель Заводского района показывает точку в районе шлюзов, где лет в пять чуть не утонул и очень испугался. А когда стали постарше, водохранилище переплывали.
— Переплыть плотину — вот это было круто. А еще лучше — переплыть, а потом, тоже по воде, вернуться обратно. Плавание было тем видом спорта, который меня принял, так что я переплывал. Но была и классная хитрость, которую знали не все: в центре плотины шел трубопровод, стоя на нем, можно было передохнуть. Но эту трубу еще нужно было нащупать, — смеется Виктор Бабарико.
Турник и окопы. Опасные игры
Снова возвращаемся в родной микрорайон. Виктор Бабарико помнит времена, когда на месте дома по адресу Шишкина, 20 был стадион.
— Мы туда из своих домов по утрам сходились заниматься спортом.
Недалеко от бывшего стадиона каким-то чудом сохранился турник. Как раз тот, прикрепленный между соснами, на котором больше сорока лет назад тренировался Виктор Бабарико.
— Вот он, зараза! — восхищен находкой собеседник.
До турника не дотянуться — сходимся во мнении, что с годами он «вырос» вместе с деревьями.
Раньше турник был в лесу, теперь он у забора детской больницы № 4, которую построили позже. Во дворе учреждения Виктор Бабарико быстро находит бывший окоп.
— После войны это все была окраина, здесь пролегала немецкая линия обороны линии Минска. Когда начали застраивать район, много находилось остатков войны. Кое-что — ложки, блюдца, фляжки, мы находили и отдавали в музей своей 92-й школы.
Окопы, Военный городок неподалеку, отсидевшие соседи, — все приводило к опасным играм, которые были здесь популярны.
— В Военном городке была яма, куда засыпали отстреленные магазины, гильзы. Иногда там попадались патроны, иногда мы выменивали их у солдат и сержантов, а потом бросали в костер.
Еще были самопалы, бутылки с карбидом. Виктора Бабарико помнит, как один ровесник остался без пальцев, еще два — частично потеряли зрение.
— Еще одна игрушка, которую делали советские дети — взрывпакеты. У меня как-то взрывпакет сначала не сработал, а потом — взорвался в руках. Было страшно. Я открыл глаза — розовая пелена. Кричал благим матом, что все в крови, а друзья успокаивали, объясняли, что нет ни раны. Оказалось, это в глаза попала марганцовка, которая входила в состав взрывпакетов.
Виктор Бабарико оценивает, что дети его поколения в Заводском районе были жесткими, злыми. Такой жизненной школы для собственных детей он не хотел.
— Когда кто-то рассказывает, что сейчас школьники плохие. Послушайте, я знаю, что ни один из них не делает того, что делали мы! У нас были опасные игры, были те, что строились исключительно на азарте. Тот же пикарь — лапта с боями на палках — был жестоким. Еще мы играли в крестоносцев и спартанцев. Брали в руки деревянные мечи, крышки от баков для кипячения белья — щит. Мы выходили на улицу и лупили друг друга. Правда, до первой крови — такой закон тоже был. Ту энергию, которую сейчас дети выплескивают в компьютерных игрушках, дети Заводского района выплескивали в реальности. Мы жили на улице. Да, в то же время мы могли устроить и литературный вечер, поговорить о книгах. Но то, что жизнь советских детей состояла исключительно из здоровых бодрых песен и походов в театральные кружки — это неправда. Возможностей стать хуже у нас было больше, чем сейчас.
Корчи. Битлы, бильярд и воронок
А это — Корчи, легендарная танцплощадка в парке 50-летия Октября. Из таких, легендарных, были еще «Доски» в парке Челюскинцев. Сейчас место заброшено, на ограде висят предупреждения об аварийности объекта.
— Почему Корчи? Просто когда делали плошадку, вырубали лес и было много пней. Я сюда приходил до середины студенческих лет, эта танцплощадка была местом встреч и разборок районов. Вот с этой стороны — парадный выход, а за сценой — тот, через который выводили хулиганов и дебоширов. Там же стоял милицейский воронок и был пункт охраны общественного порядка.
Молодость — это времена «Битлз». Расклешенные брюки, длинные волосы.
— И, конечно, фарцовщики. Купить можно было все, начиная от жвачки и заканчивая дисками, штанами, сумками «Монтана». В Заводском районе я как-то стал легендарной личностью с доступом к внешнеэкономическим связям! Просто отец в 1972 году от МАЗа был в Германии на заводе «Мерседес». Он привез «Кока-Колу», жвачку — я это попробовал лет в девять-десять. И друзей позвал попробовать.
Тут, в парке 50-летия Октября, играли в бильярд на деньги.
— К бильярдным столам приходил мужчина с сыном. Когда он выигрывал, то забирал деньги и говорил: «На, Коленька, это тебе на молочко». Когда проигрывал, говорил: «Увы, Коленька, сегодня останешься без молочка».
Здесь же — стадион «Трактор», где Виктор Бабарико занимался прыжками в высоту. «Выпрыгивал» на кандидата в мастера спорта.
— Тренировались много. Я больше всего ненавидел бег по трибунам стадиона с «утяжелением» — с кем-то на плечах.
Улица Корицкого. Больше истории
Корицкого — короткая улица между Плеханова и Жилуновича.
— Посмотрите, какие дома, какие дворы! Это колоритная улица, про которую почти никто не знает. Одна из самых коротких в городе. Думаю, было бы очень классно преобразовать ее когда-нибудь в художественный квартал. Чего в Заводском районе во времена моего детства было мало — так это искусства. В такой ситуации для меня был очень загадочным поселок, где улицам и переулкам дали имена художников: Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Грекова. Почему художники? Спортивно-уличная жизнь в нашем окружении доминировала над культурной и интеллектуальной.
Виктор Бабарико вспоминает, как впечатлился, когда в 1970-х стали переименовывать улицы в округе его родного дома.
— Нашу улицу переименовали в Тухачевского, а мы тогде еще не знали, кто это (репрессированный советский маршал. — Прим. TUT.BY). Произошло разоблачение Жданова — улицу его имени переименовали в Жилуновича. А когда мы еще вдруг узнали, что Жилунович это Тишка Гартный, то есть не просто революционер, а еще и белорусский писатель, — это был шок. Это были для нас невероятные истории, которые побудили узнавать что-то новое про Беларусь.
Виктор Бабарико улыбается: сложилось, что проект «ТЕАРТ», который поддерживает Белгазпромбанк, пришел прямо в его родные края, во Дворец культуры Минского автозавода.
— В моем родном и любимом районе многое изменилось в лучшую сторону. Что еще хотелось бы изменить — так это отношение к нему как к заводской окраине
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Важные точки брутального Заводского района показал TUT.BY известный банкир Виктор Бабарико, который здесь родился.
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