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Белоруска набрала долгов и притворилась без вести пропавшей

20.09.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве задержали белоруску, которая притворилась на родине без вести пропавшей. Перед исчезновением она брала взаймы крупные суммы. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В начале года в Московское РУВД Минска обратилась женщина и сообщила, что пропала ее 44-летняя подруга, сотрудница агентства недвижимости. На телефонные звонки та не отвечала, родственники тоже ничего не знали о том, где она. В итоге женщину объявили в розыск как пропавшую без вести.

Когда сотрудники милиции стали разбираться в обстоятельствах происшествия, то выяснилось, что пропавшая задолжала нескольким людям крупные суммы денег. В их числе была и подруга, заявившая об исчезновении.

Профессионально занимаясь сделками с недвижимостью, первые 50 тысяч долларов женщина одолжила еще в 2017 году. Деньги брала под предлогом строительства квартиры, оплаты ремонта.

В апреле этого года в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209), ее объявили в розыск уже в качестве обвиняемой.

Все это время белоруска скрывалась в России, меняя города и адреса проживания. Отечественные правоохранители провели не одну оперативную комбинацию, чтобы установить точное местонахождение разыскиваемой в Москве. Ее экстрадируют на родину.

 
Теги: Минск
 
 
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