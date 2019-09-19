У минских забирают мобильники после скандала в Гомеле

В некоторых минских школах прошел информационный час, на котором сообщили о запрете фото- и видеосъемки и о необходимость сдать мобильные телефоны классному руководителю на время учебы.

Бардак в белорусских школах говорит о том, что чиновники не слышат президента, а мобильные телефоны школьникам не нужны, заявил Александр Лукашенко на совещании по экономике 19 сентября.

Уже 19 сентября появилась информация от родителей минских школьников, что «все классы, с 1-го по 11-й, теперь должны будут сдавать мобильные телефоны учителю, вернут их только после окончания всех уроков». В других школах забирают на время уроков, запрещают фото- и видеосъемку в школе.

Родители возмущаются, что их мнения как законных представителей детей никто не спросил и связывают действия Минобразования со скандалом в Гомеле.

В Министерстве образования рассказали, что приказ «О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях общего среднего образования» был издан еще в марте 2019 года. Но не во всех школах выполняли его требования, сообщает Tut.by.

«Перед началом урока дети должны оставлять телефоны в коробках, но, если это необходимо для учебного процесса, могут воспользоваться», сообщила Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования.

Учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову уволили 13 сентября: придя на замену в 4 класс, учитель стала участником конфликта с учеником. 18 сентября учительница была восстановлена на работе решением Лукашенко, многие должностные лица получили выговоры и предупреждения, а некоторые даже уволены. Впоследствии ученика-участника конфликта вызвали в милицию.