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Погода как в начале октября. В воскресенье слегка потеплеет, но ненадолго

20.09.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода выдалась по осеннему холодной и ненастной, прошли дожди различной интенсивности, а температурный фон удерживается на 1−4°С ниже климатической нормы и вполне соответствует концу первой декады октября. Холодно будет и в субботу, и только в воскресенье ненадолго станет теплее, но на следующей неделе вновь установится холодная с ночными заморозками погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

21 сентября, в субботу ночью погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Будет преимущественно без осадков, во многих районах Беларуси ожидаются заморозки 0…-3°С, лишь местами минимальная температура воздуха не опустится ниже +1…+6°С. Утром и днем атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы, принесет на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди. Максимальная температура во второй половине дня в основном составит +8…+14°С, по западу страны воздух прогреется до +15…+18°С.

22 сентября, в воскресенье, атмосферные фронты обеспечат на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром, наиболее ветреная погода ожидается по северо-востоку страны. Температура воздуха минимальная ночью +6…+11°С, максимальная температура днем составит от +10°С по северо-востоку до +21°С по юго-западу страны.

На следующей неделе погодные условия будет в основном определять холодный скандинавский антициклон, и хотя будет в основном без осадков, на тепло рассчитывать не приходится.

23 сентября, в понедельник, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1…+8°С, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0…-3°С; максимальная температура воздуха днем составит +9…+16°С, по юго-западу страны +17…+19°С.

Во вторник и среду, 24 и 25 сентября — преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7°С, на почве и местами в воздухе заморозки до 0… -3°С; максимальная температура воздуха днем +6…+13°С, по юго-западу воздух прогреется до +14…+17°С.

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На этой неделе погода выдалась по осеннему холодной и ненастной, прошли дожди различной интенсивности, а температурный фон удерживается на 1−4°С ниже...
 
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