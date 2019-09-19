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«Дождь отправил нас в метро». В Минске молодожены спонтанно устроили фотосессию в «подземке»

20.09.2019 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлые выходные у Александры и Никиты Белоцких была свадьба. В планах у ребята был не только праздник, но и фотосессия. Делать фото на память собирались в Минске на улице Октябрьской, но из-за непогоды пришлось спуститься в метро. В итоге получилась очень красивые и атмосферные кадры.


Фото: Виктория Санюк

Сейчас молодожены на пути в Испанию, где решили провести свадебное путешествие. Теперь их ждет много солнца, но они с удовольствием вспоминают дождь, который в день свадьбы отправил их в метро.

— В планах у нас была фотосессия на Октябрьской. Мы сделали там пару кадров — и пошел дождь, — возвращается к тем событиям Александра. — Платье было с подолом, не хотелось его вымазывать. Вика Санюк — наш фотограф и моя подруга вспомнила, что недавно отменили запрет на съемку в метро, и предложила: «А идемте в метро!».


Фото: Виктория Санюк

Невесте идея сразу понравилась. А вот жениху не очень. Все дело в том, что Никита сам — помощник машиниста, и в свой праздник он совсем не хотел идти на работу. Но девушки его уговорили.

— Когда пошли к кассе за жетонами, там стояла очередь человек из десяти, — рассказывает собеседница. — Люди нас увидели — и пропустили вперед. Пока мы расплачивались за проезд, все нас поздравляли, желали счастья.


Фото: Виктория Санюк

В поезд молодожены зашли на станции «Первомайская». Сделали пару кадров на платформе, потом доехали до «Купаловской» и вернулись назад.

— Когда фотографировались, старались стать так, чтобы как можно меньше людей, попали в кадр. Вдруг кто-то не хотел фотографироваться, — рассказывает Александра. — Но вообще, пассажиры реагировали очень дружелюбно. Улыбались, а многие сами снимали нас на свои мобильные.


Фото: Виктория Санюк

Когда небольшая фотосессия в метро закончилась и пара вышла из «подземки», на улице уже было солнечно.


Фото: Виктория Санюк

— Получилось сохранить платье чистым? — спрашиваем у невесты.

— Да, — улыбается она. — Когда мы увидели какими красивыми получились снимки из метро, даже порадовались, что в день нашей свадьбы неожиданно пошел дождь.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлые выходные у Александры и Никиты Белоцких была свадьба. В планах у ребята был не только праздник, но и фотосессия - но из-за дождя паре пришлось спуститься в...
 
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