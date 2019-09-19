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Работников одного из ЖКХ Минска осудили за растрату бюджетных денег

20.09.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Минска 16 сентября вынес приговор по делу о злоупотреблении властью или служебными полномочиями. В начале прошлого года силовики завели уголовные дела на двоих должностных лиц ЖКХ № 1 Московского района Минска — директора предприятия и его заместителя за растрату денег, которые пошли на фиктивную закупку подъемников для инвалидов в подъездах.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В суде сообщили, что один из обвиняемых, чтобы избежать ответственности за неисполнение условий государственного контракта по капитальному ремонту жилого дома, поставил подпись в справке о стоимости выполненных работ с недостоверными сведениями. По этой справке из бюджета выплатили крупную сумму.

Кроме того, оба обвиняемых использовали свои служебные полномочия, чтобы скрыть неисполнение планов мероприятий по реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы. Обвиняемые подписали фиктивные товарно-транспортные накладные и акты выполнения работ по поставке и установке фирмами подъемных платформ для инвалидов в Московском районе Минска. По этим документам из бюджета были оплачены произведенные работы. Так же была выделена крупная сумма.

Действия обвиняемых «повлекли тяжкие последствия, существенный вред государственным и общественным интересам, правам и законным интересам граждан», сказано в сообщении пресс-службы суда.

Обвиняемых признали виновными по ч. 3 ст. 424 УК («Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Одного из обвиняемых приговорили к пяти годам лишения свободы и права занимать определенные должности пять лет с отсрочкой наказания на три года. Второго обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы и права занимать определенные должности пять лет с отсрочкой наказания на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска 16 сентября вынес приговор по делу о злоупотреблении властью или служебными полномочиями.
 
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