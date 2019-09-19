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Работников одного из ЖКХ Минска осудили за растрату бюджетных денег
20.09.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Московского района Минска 16 сентября вынес приговор по делу о злоупотреблении властью или служебными полномочиями. В начале прошлого года силовики завели уголовные дела на
В суде
Кроме того, оба обвиняемых использовали свои служебные полномочия, чтобы скрыть неисполнение планов мероприятий по реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы. Обвиняемые подписали фиктивные товарно-транспортные накладные и акты выполнения работ по поставке и установке фирмами подъемных платформ для инвалидов в Московском районе Минска. По этим документам из бюджета были оплачены произведенные работы. Так же была выделена крупная сумма.
Действия обвиняемых «повлекли тяжкие последствия, существенный вред государственным и общественным интересам, правам и законным интересам граждан», сказано в сообщении пресс-службы суда.
Обвиняемых признали виновными по ч. 3 ст. 424 УК («Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Одного из обвиняемых приговорили к пяти годам лишения свободы и права занимать определенные должности пять лет с отсрочкой наказания на три года. Второго обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы и права занимать определенные должности пять лет с отсрочкой наказания на два года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Суд Московского района Минска 16 сентября вынес приговор по делу о злоупотреблении властью или служебными полномочиями.
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