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Важные вопросы о семейном капитале: что изменится с 1 января 2020 года?

20.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Важные вопросы о семейном капитале: что изменится с 1 января 2020 года?

Прекрасная новость для родителей — Президент продлил программу семейного капитала еще на 5 лет. Кроме того, и сама сумма выплат увеличилась. Теперь многодетные родители при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей смогут рассчитывать на получение 22,5 тысячи рублей. И это не единственное положительное новшество.

Как изменятся выплаты?

Начисляться семейный капитал с 1 января 2020 года будет в белорусских рублях. Теперь на депозитный счет семья получит 22,5 тысячи рублей (почти 11 тысяч долларов). Ранее было немного меньше — 10 тысяч долларов. Что немаловажно, установленная базовая сумма будет каждый год индексироваться с учетом роста потребительских цен. То же самое и с суммой, уже зачисленной на депозит: за период размещения в банке предусмотрен процент. По самым примерным подсчетам, за 18 лет хранения на депозите семейный капитал может вырасти где-то на 3 тысячи долларов.

Сумма семейного капитала будет начисляться в размере, действующем на дату рождения ребенка (в случае усыновления — на дату усыновления). Каждый год точный новый размер выплат будет размещать на своем сайте Министерство труда и социальной защиты не позднее 31 января.

Важно: если пополнение в семействе произошло до конца этого года, то размер семейного капитала все еще будет составлять 10 тысяч долларов, даже если родители подадут заявление после 1 января 2020 года.

Кому рассчитывать на семейный капитал и как его получить?

Право на такие выплаты имеет каждая семья, в которой появился третий малыш (в том числе и последующие дети, усыновленный ребенок), но получить капитал можно только один раз. Если родители уже воспользовались такой возможностью по программе прошлых лет, в 2015 — 2019 годах, то в срок действия нового указа выплата уже не положена.

За назначением семейного капитала нужно обратиться в местные исполнительные органы власти (теперь не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания, а за распоряжением — либо по месту назначения, либо по месту жительства/пребывания). Причем подать необходимые документы нужно успеть в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если по каким-то уважительным причинам родители не успели сделать это вовремя, то местные органы власти могут продлить этот срок.

На данный момент пакет документов для назначения материнского капитала выглядит так:

✔ заявление;
✔ паспорт гражданина, имеющего право на назначение семейного капитала;
✔ свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей, учитываемых в составе семьи;
✔ для полных семей: свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга;
✔ для неполных семей: свидетельство о смерти супруга, документ, подтверждающий категорию неполной семьи (копия решения суда о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака, паспорт, в котором нет отметки о регистрации брака);
✔ для усыновителей: копия решения суда об усыновлении ребенка.

Новый перечень может слегка измениться, в ближайшее время подробный пакет документов будет определен Советом Министров, также будут прописаны порядок и конкретные цели использования семейного капитала досрочно. Обо всех нюансах «СБ. Беларусь сегодня» обязательно сообщит.

Можно использовать досрочно

Да, теперь семейным капиталом вы вправе распорядиться, не выжидая 18-летнего срока. И если раньше использовать эти средства (частично либо полностью) досрочно можно было только на оплату медицинских услуг, то теперь список расширился. В целом речь идет о таких случаях:

➤ на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам);
➤ на обучение в государственных вузах и ссузах;
➤ на оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

Кстати, такое же право на досрочное использование средств имеют и те семьи, которым семейный капитал был назначен по программе прошлых лет.

Куда можно потратить капитал после 18-летия ребенка?

Когда ребенку, при рождении которого семья получила эти выплаты, исполнится 18 лет, средства можно использовать:

◆ на улучшение жилищных условий;
◆ на образование;
◆ на получение медицинской помощи;
◆ на дополнительную пенсию матери (в полной семье), родителя (в неполной), усыновителя.

Весь семейный капитал и накопленные за годы размещения в банке проценты перейти по наследству не могут, а подоходным налогом не облагаются.

Будьте внимательны: если в течение трех лет (после истечения 18-летнего срока) семья так и не воспользовалась назначенными по программе выплатами или в течение 5 лет после подачи заявления об использовании средств так и не распорядилась ими, то семейный капитал возвращается в республиканский бюджет.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. За это время по состоянию на 1 сентября открыты 72.887 депозитных счетов на общую сумму 728.87 млн долларов, в том числе за январь—август этого года — 10.018 на сумму 100.18 млн долларов.

БОЛЬШИЕ СЕМЬИ: «СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!»

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Теги: Новости
 
 
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Прекрасная новость для родителей — Президент продлил программу семейного капитала еще на 5 лет. Кроме того, и сама сумма выплат увеличилась. Теперь многодетные...
 
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