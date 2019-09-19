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В Беларуси 37% введенного в январе-августе жилья построено для нуждающихся

20.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси 37% введенного в январе-августе жилья построено для нуждающихся

В Беларуси 37% общего объема введенного в январе-августе жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 22,8 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 2 063,2 тыс. кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 764,2 тыс. кв.м. Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием государственной поддержки построено 531,3 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 686,5 тыс. кв.м жилья, или 33,3% общего ввода по стране.-0-

БЕЛТА

 
 
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В Беларуси 37% общего объема введенного в январе-августе жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных...
 
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