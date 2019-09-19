День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета

Источник материала: Газета Авангард





В Дне благоустройства, который прошел в Бацуни, приняли участие председатели сельских Советов депутатов, а также работники учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельсовета.

Сегодня в Бацуни высадился трудовой десант. Помочь своей коллеге председателю Кривского сельского Совета Тамаре Красняковой в наведении порядка на земле собрались председатели всех сельских Советов района.

– Внешний облик населенных пунктов – это, прежде всего, лицо местного населения и, конечно же, председателя. Наша общая задача – сообща сделать свою малую родину еще краше. Дни благоустройства в такой форме призваны стать традиционными на территории района и будут проводиться еженедельно в населенных пунктах, где необходимо навести порядок на земле. Сегодня в Бацуни трудится 56 человек, которые при помощи 18 косилок и трех бензопил наводят порядок на пустующих участках, не вовлеченных в сельскохозяйственный севооборот по причине неприлегания к сельхозземлям. Перед нами стоит задача вырубить дикорастущую поросль и произвести обкос. В свою очередь хотелось бы обратиться к жителям населенных пунктов. Подходит к завершению уборка урожая на личных подворьях, и самое время обратить внимание на наведение порядка на придомовых территориях и приусадебных участках. Если каждый из нас внесет свою посильную лепту и личный вклад в благоустройство родного уголка, внешний облик наших населенных пунктов заметно преобразится, – отметила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.





































Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора