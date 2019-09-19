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День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета

20.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета

В Дне благоустройства, который прошел в Бацуни, приняли участие председатели сельских Советов депутатов, а также работники учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельсовета.

Сегодня в Бацуни высадился трудовой десант. Помочь своей коллеге председателю Кривского сельского Совета Тамаре Красняковой в наведении порядка на земле собрались председатели всех сельских Советов района.

– Внешний облик населенных пунктов – это, прежде всего, лицо местного населения и, конечно же, председателя. Наша общая задача – сообща сделать свою малую родину еще краше. Дни благоустройства в такой форме призваны стать традиционными на территории района и будут проводиться еженедельно в населенных пунктах, где необходимо навести порядок на земле. Сегодня в Бацуни трудится 56 человек, которые при помощи 18 косилок и трех бензопил наводят порядок на пустующих участках, не вовлеченных в сельскохозяйственный севооборот по причине неприлегания к сельхозземлям. Перед нами стоит задача вырубить дикорастущую поросль  и произвести обкос. В свою очередь хотелось бы обратиться к жителям населенных пунктов. Подходит к завершению уборка урожая на личных подворьях, и самое время обратить внимание на наведение порядка на придомовых территориях и приусадебных участках. Если каждый из нас внесет свою посильную лепту и личный вклад в благоустройство родного уголка, внешний облик наших населенных пунктов заметно преобразится, – отметила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета
День благоустройства прошел на территории Кривского сельсовета

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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В Дне благоустройства, который прошел в Бацуни, приняли участие председатели сельских Советов депутатов, а также работники учреждений социальной...
 
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