В Беларуси появится система мониторинга приема и исполнения претензий на качество ЖКУ

Согласно документу, в систему мониторинга вошли:
- Республиканский информационный центр ЖКХ (отслеживает прием и исполнение претензий граждан на качество ЖКУ);
- областные контакт-центры и контакт-центр Минска;
- единые диспетчерские службы районного уровня (осуществляют прием по номеру 115, регистрацию, передачу и контроль за исполнением претензий белорусов на качество ЖКУ на определенной территории);
- исполнители — юрлица, их филиалы и представительства, ИП, оказывающие потребителям ЖКУ на основе договора.
Техническим оператором единой системы определен Центр информационных технологий Мингорисполкома.
Министерству финансов при формировании республиканского бюджета на очередной год поручено предусмотреть средства на реализацию положений Постановления, которые требуют бюджетного финансирования.
Постановление (за исключением отдельных положений) вступает в силу после его официального опубликования.
Фото носит иллюстративный характер