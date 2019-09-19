«Сыну 15, какой он призывник?». Из-за справки из военкомата семья не может уехать на ПМЖ в Израиль

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска Сергей Матулин и его семья решили уехать на ПМЖ в Израиль — но из-за 15-летнего сына процесс застопорился. Родители мальчика хотели, чтобы перед отъездом сын получил паспорт серии РР, но в военкомате не выдали нужную для этого справку. «Сказали, раз он военнообязанный, значит, нельзя, — возмущен отец подростка. — Но какой он военнообязанный, ему всего 15?»



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

16 лет сыну Сергея Илье исполнится в декабре 2019-го. В феврале 2019-го мальчишек из их класса вызвали в военкомат, парни прошли комиссию. Домой подросток вернулся с удостоверением призывника.

— Мы с семьей решили репатриироваться в Израиль, — рассказывает Сергей Матулин. — В прошлом году прошли консульскую проверку. В этом, когда ребенок закончил 9 классов, собрались уезжать. Чтобы это сделать, хотели получить паспорта серии РР — для граждан Беларуси, которые постоянно проживают за пределами страны.

По словам Сергея, 12 сентября он пришел в отдел по гражданству и миграции, там ему вручили список документов, которые ему, жене и ребенку нужно собрать, чтобы получить паспорт серии РР. В списке для сына среди них была справка из военкомата.

Мужчина поехал в военный комиссариат города Витебска, Витебского и Лиозненского районов Витебской области. Через два дня ему дали ответ, что выдать такую справку Илье не могут.

В отказе написано: «…в отношении гражданина Матулина Ильи… принято решение о несогласии на оформление документов для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь».

— Мне пояснили: раз он является призывником, получить паспорт серии РР он не может, — говорит Сергей. — Но какой он призывник, ему 15? Он еще ничего никому не должен. Сказали, если мы не согласны с таким решение, можем обратиться в областной военкомат.

В итоге, продолжает отец, без желаемых документов остался не только ребенок, но и сам Сергей, а также его супруга.

— Раз Илье такой паспорт не могут выдать, то до его 18-летия мы с женой тоже не можем их получить. Почему? Потому что у нас на иждивении несовершеннолетний ребенок. Но я знаю: были семьи, где мальчишки возраста Ильи получали в военкомате справки для паспортов серии РР.

— А почему вы не уедете по обычным паспортам, которые сейчас у вас на руках?

— В Израиль мы собирались уезжать от фонда, который занимается репатриацией, — поясняет Сергей. — Если у нас есть паспорта серии РР, мы можем получить бесплатные билеты, материальную помощь, на границе к нам не возникнет вопросов. Обычный паспорт не дает для этого оснований.

Военкомат: «В год исполнения 16 лет на парней начинает распространятся воинская обязанность»

В военном комиссариате города Витебска, Витебского и Лиозненского районов Витебской области поясняют: по закону «О воинской обязанности и воинской службе» парни становятся призывниками в год достижения 16 лет. Не в тот момент, когда человеку «стукнуло» 16, а когда его приписали к призывному участку военного комиссариата!



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

— Например, 16 лет молодому человеку исполняется 31 декабря 2019-го. Но в течение 2019-го — летом, или, допустим, осенью он был приписан к призывному участку, с этого момента он является призывником, — объясняет алгоритм действий военный комиссар Александр Нефедов. — Приписка всегда происходит в год, когда молодому человеку исполняется 16. Парень приходит к нам, мы проверяем, является ли он гражданином Беларуси, зарегистрирован ли на территории нашего района — и направляем его на медицинское освидетельствование. После этого приписываем к призывному участку.

— 16 лет Илье исполняется 16 декабря 2019-го. Выходит, если бы до сентября, когда папа обратился в военкомат за справкой, подростка еще бы не приписали к призывному участку, он бы не считался призывником?

— Нет, в год исполнения 16 лет на граждан мужского пола начинает распространяться воинская обязанность, которая включает в себя обязательную постановку их на воинский учет при приписке к призывному участку. (Выходит, в год исполнения 16 лет парень должен явиться в военкомат и приписаться к участку — а также предоставить по требованию любого органа справку из военкомата. — Прим. TUT.BY).

— Значит ли это, что пока Илья не отслужит, он не может уехать жить за границу?

— Нет, ничто не препятствует ему ехать за границу, жить там, учиться. Сделать это можно и с обычным паспортом, который сейчас есть у парня. Молодых людей, оказавшихся в такой ситуации, никто ни в чем не ограничивает.

— Выходит, человеку, у которого есть паспорт серии РР, не нужно служить?

— Считается, что человек, который получил паспорт серии РР, будет постоянно проживать за пределами Республики Беларусь. У нас он снимается с воинского учета и не охватывается мероприятиями по призыву.

— Если же паспорта серии РР у молодого человека нет и парень живет за границей, в 18 лет он должен вернуться в Беларусь и отслужить?

— Да, когда молодому человеку исполнится 18 лет, он должен вернуться в Беларусь и пройти мероприятия по призыву. При этом если призывник обучается за пределами нашей страны, то он получит соответствующую отсрочку. Если же молодой человек не прибудет для прохождения мероприятий по призыву, то его привлекут к ответственности.

— Папа призывника говорит, что слышал о ситуациях, когда другим парням возраста его сына выдавали такие справки. В законе произошли какие-то изменения?

— Нет, никаких изменений в законе не произошло. Действительно, раньше некоторые парни получали такие разрешения.

Однако, поясняет собеседник, после того, как приняли « закон об отсрочках », количество обращений за справками для паспортов серии РР значительно увеличилось, и к этому стали относиться более внимательно.