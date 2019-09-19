ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых

20.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых. Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на темпах посевной на севере Беларуси — Витебской области, чтобы с учетом погодных условий завершить посевную в оптимальные сроки. «Наиважнейший вопрос сегодня — посеять. Поэтому к 1 октября надо все закончить», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки

Глава государства также особо акцентировал внимание на уборке кукурузы и стратегии в этом плане: что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах. «Надо иметь в виду, что тут гибко надо поступать. Кукуруза в этом году очень хорошая. Пусть на месте разбираются губернатор, предрайисполкома и руководитель хозяйства. Но самое главное сейчас убрать поля, которые могут быть подтоплены после дождя, чтобы не потерять кукурузу», — сказал он.

Президенту в целом доложили о ходе уборочной кампании и осенних полевых работ, обеспеченности удобрениями, заготовке кормов.

Отдельно речь шла об уборке картофеля. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, картофель убран более чем на 40% площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году, — порядка 325-330 ц/га. Идет закладка в стабфонды.

Александр Лукашенко отметил, что надо стремиться к большей урожайности по этой культуре, и в стране есть успешные примеры работы в данном направлении. «На моем фермерском экспериментальном участке половину убрали — около 600 ц/га. И у хороших фермеров такая урожайность. А 300-320 ц/га уже прошедший этап. Надо иметь хотя бы 400-450 ц/га, правильно, технологически сеять. Я убедился на своем поле», — рассказал глава государства.

Президенту также доложили о результатах социально-экономического развития Гродненской области, ситуации в сельском хозяйстве. Он акцентировал внимание на необходимости четкого выполнения намеченных планов: «Надо все выполнять. Ищите дополнительные резервы и делайте. Но не на бумаге».

Александру Лукашенко продемонстрировали в сравнении как отечественную, так и зарубежную сельхозтехнику для уборки и измельчения зеленой массы кукурузы. Было отмечено, что качество отечественной техники в целом соответствует потребностям аграриев. Однако конструкторы продолжают работу по усовершенствованию отдельных технологических процессов.-0-

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых. Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Завтра — день подписчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика