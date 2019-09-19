Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых. Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на темпах посевной на севере Беларуси — Витебской области, чтобы с учетом погодных условий завершить посевную в оптимальные сроки. «Наиважнейший вопрос сегодня — посеять. Поэтому к 1 октября надо все закончить», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также особо акцентировал внимание на уборке кукурузы и стратегии в этом плане: что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах. «Надо иметь в виду, что тут гибко надо поступать. Кукуруза в этом году очень хорошая. Пусть на месте разбираются губернатор, предрайисполкома и руководитель хозяйства. Но самое главное сейчас убрать поля, которые могут быть подтоплены после дождя, чтобы не потерять кукурузу», — сказал он.

Президенту в целом доложили о ходе уборочной кампании и осенних полевых работ, обеспеченности удобрениями, заготовке кормов.

Отдельно речь шла об уборке картофеля. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, картофель убран более чем на 40% площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году, — порядка 325-330 ц/га. Идет закладка в стабфонды.

Александр Лукашенко отметил, что надо стремиться к большей урожайности по этой культуре, и в стране есть успешные примеры работы в данном направлении. «На моем фермерском экспериментальном участке половину убрали — около 600 ц/га. И у хороших фермеров такая урожайность. А 300-320 ц/га уже прошедший этап. Надо иметь хотя бы 400-450 ц/га, правильно, технологически сеять. Я убедился на своем поле», — рассказал глава государства.

Президенту также доложили о результатах социально-экономического развития Гродненской области, ситуации в сельском хозяйстве. Он акцентировал внимание на необходимости четкого выполнения намеченных планов: «Надо все выполнять. Ищите дополнительные резервы и делайте. Но не на бумаге».

Александру Лукашенко продемонстрировали в сравнении как отечественную, так и зарубежную сельхозтехнику для уборки и измельчения зеленой массы кукурузы. Было отмечено, что качество отечественной техники в целом соответствует потребностям аграриев. Однако конструкторы продолжают работу по усовершенствованию отдельных технологических процессов.-0-