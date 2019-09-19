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«Как учителям не срываться?» Жители гомельского района около перегруженной школы № 15 требуют построить новую
20.09.2019 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Тут ребенок виноват, тут учитель, тут директор. Государство „замазывает“ суть проблемы вместо того, чтобы ее решать», — возмущаются собравшиеся 20 сентября жители микрорайона Хутор в Гомеле. Они уверены, что
Микрорайон Хутор — типичный пример «каменных джунглей» в белорусском городе: эти гомельские многоэтажки выросли в чистом поле и продолжают расти — а школа на всю округу всего одна. Та самая — № 15.
— Наша школа перегружена, и с каждым годом первых классов в ней становится все больше. В прошлом году восемь, в этом — девять. Школа рассчитана на 800 детей, а ходит в нее 1800, в классах по 30 человек. Как здесь учителям не срываться? — говорят жители.
Еще 8 сентября жители микрорайона «Хутор»
Педагоги школы, защищая уволенную после скандала директора Марину Черненко,
— Школа перегружена. На 800 мест — 1800 учеников. Представляете, какая нагрузка на директора? Нет ни столов, ни оборудования. А она столько делала, чтобы дети ходили близко, желающих ведь в школу попасть много.
Уволенная директор, вспоминают и педагоги, и местные жители, пыталась решать проблему: школа даже арендовала несколько классов в соседнем здании детского дома. Но и это не помогало.
Большая часть семей, поселившихся здесь, имеют по трое и более детей. И теперь недоумевают, как можно было строить район для многодетных — но не построить при этом школу.
— Люди сюда с тремя детьми приезжали, а теперь у них и четверо, и пятеро детей. Всем обещали, что вот-вот в микрорайоне построят и сад школу. А потом про свои обещания забыли, — рассказывают жители.
— В 2014 году мы приходили в УКС покупать квартиры, и нам говорили, что напротив нашего дома будет школа, рядом сад, стадион. Но уже старший закончил школу — а мы из окна все любуемся на этот пустырь, — говорит Ирина.
Не попавшие в школу № 15 ученики ездят в школу № 41 (это 6−8 остановок общественным транспортом), остальные дети вынуждены посещать учреждения образования соседних районов.
— Я вообще вожу каждый день детей в [микрорайон] Западный. В 5.42 у нас первый автобус. Представляете, во сколько нам надо встать? Позже выходить из дома нельзя, иначе я на работу не успею, — говорит многодетный отец.
— Мне в сад ребенка завести, потом другого ребенка в школу — это 7 остановок, а на работу вообще в другую сторону — и так каждый день, — жалуется другая многодетная мама.
По словам жителей, они не раз ходили на прием в администрацию Новобелицкого района, обращались в горисполком. Но ответ один — в бюджете денег нет.
— На
Получить комментарий относительно планов строительства новой школы в микрорайоне Хутор в администрации Новобелицкого района TUT.BY не удалось: его, по словам представителей администрации, могли бы дать начальник управления образования и заместитель главы администрации, а их
Еще в 2016 году заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев
— Проектом детальной планировки и застройки микрорайонов 94 и 96, в том числе Хутор, предусмотрено строительство детских садов и школ. Они будут построены, как только на них выделят финансирование.
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«Как учителям не срываться?» Жители гомельского района около перегруженной школы № 15 требуют построить новую
«Тут ребенок виноват, тут учитель, тут директор. Государство "замазывает" суть проблемы вместо того, чтобы ее решать», - возмущаются собравшиеся 20 сентября жители...
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