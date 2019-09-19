Минобразования педагогам: насилие и ругань недопустимы

Министерство образования Беларуси требует от учителей соблюдать четкий алгоритм действий во время возникающих конфликтов с учениками. В сообщении ведомства сказано, что учитель при этом обязан соблюдать нравственные и этические нормы.

Также в сообщении ведомства говорится о том, что применение любых форм физического или психологического насилия в отношении учеников (в том числе, нецензурных высказываний и подзатыльников) недопустимо.

«В ситуации, когда ученик ведет себя на уроке вызывающе, провоцирует других учащихся и (или) учителя на открытый конфликт, учитель должен вызвать дежурного администратора либо любого члена администрации и сообщить о создавшейся ситуации. После этого дежурный администратор (член администрации) обязан проинформировать о случившемся законных представителей учащихся, пригласить их в учреждение образования для беседы и выработки рекомендаций по выходу из конфликтной ситуации. В случае неоднократных нарушений поведение учащихся рассматривается на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования, принимаются соответствующие меры, вплоть до постановки на учет», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства еще 18 сентября.

Напомним, что скандал разгорелся в Беларуси 13 сентября, когда в сеть попало видео с ругающейся учительницей одной из Гомельских школ. В итоге учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову уволили в тот же день. Как оказалось, преподаватель, придя на замену в 4 класс, стала участником конфликта с учеником.

18 сентября учительница была восстановлена на работе решением Лукашенко, многие должностные лица получили выговоры и предупреждения, а некоторые были уволены. Впоследствии ученика-участника конфликта вызвали в милицию, а белорусский президент высказался в пользу учителей, назвав ребенка "щенком", чем породил еще большее обострение конфликта в обществе: социальные сети обсуждают вопрос насилия над детьми и качества образования в целом.