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Минобразования педагогам: насилие и ругань недопустимы

20.09.2019 16:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство образования Беларуси требует от учителей соблюдать четкий алгоритм действий во время возникающих конфликтов с учениками. В сообщении ведомства сказано, что учитель при этом обязан соблюдать нравственные и этические нормы.

Также в сообщении ведомства говорится о том, что применение любых форм физического или психологического насилия в отношении учеников (в том числе, нецензурных высказываний и подзатыльников) недопустимо.

«В ситуации, когда ученик ведет себя на уроке вызывающе, провоцирует других учащихся и (или) учителя на открытый конфликт, учитель должен вызвать дежурного администратора либо любого члена администрации и сообщить о создавшейся ситуации. После этого дежурный администратор (член администрации) обязан проинформировать о случившемся законных представителей учащихся, пригласить их в учреждение образования для беседы и выработки рекомендаций по выходу из конфликтной ситуации.  В случае неоднократных нарушений поведение учащихся рассматривается на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования, принимаются соответствующие меры, вплоть до постановки на учет», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства еще 18 сентября.

Напомним, что скандал разгорелся в Беларуси 13 сентября, когда в сеть попало видео с ругающейся учительницей одной из Гомельских школ. В итоге учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову уволили в тот же день. Как оказалось, преподаватель, придя на замену в 4 класс, стала участником конфликта с учеником.

18 сентября учительница была восстановлена на работе решением Лукашенко, многие должностные лица получили выговоры и предупреждения, а некоторые были уволены. Впоследствии ученика-участника конфликта вызвали в милицию, а белорусский президент высказался в пользу учителей, назвав ребенка "щенком", чем породил еще большее обострение конфликта в обществе: социальные сети обсуждают вопрос насилия над детьми и качества образования в целом.

Кроме того, отголоском скандала стало новое устное правило: в некоторых минских школах прошел информационный час, на котором сообщили о запрете фото- и видеосъемки и о необходимость сдать мобильные телефоны классному руководителю на время учебы.

 
 
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Министерство образования Беларуси требует от учителей соблюдать четкий алгоритм действий во время возникающих конфликтов с учениками. В сообщении ведомства...
 
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