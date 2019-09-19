|
Минобразования педагогам: насилие и ругань недопустимы
20.09.2019 16:19 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство образования Беларуси требует от учителей соблюдать четкий алгоритм действий во время возникающих конфликтов с учениками. В сообщении ведомства сказано, что учитель при этом обязан соблюдать нравственные и этические нормы.
Также в сообщении ведомства говорится о том, что применение любых форм физического или психологического насилия в отношении учеников (в том числе, нецензурных высказываний и подзатыльников) недопустимо.
«В ситуации, когда ученик ведет себя на уроке вызывающе, провоцирует других учащихся и (или) учителя на открытый конфликт, учитель должен вызвать дежурного администратора либо любого члена администрации и сообщить о создавшейся ситуации. После этого дежурный администратор (член администрации) обязан проинформировать о случившемся законных представителей учащихся, пригласить их в учреждение образования для беседы и выработки рекомендаций по выходу из конфликтной ситуации. В случае неоднократных нарушений поведение учащихся рассматривается на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования, принимаются соответствующие меры, вплоть до постановки на учет», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства еще 18 сентября.
Напомним, что скандал разгорелся в Беларуси 13 сентября, когда в сеть попало видео с ругающейся учительницей одной из Гомельских школ. В итоге учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову
18 сентября учительница была восстановлена на работе
Кроме того, отголоском скандала стало новое устное правило: в некоторых минских школах прошел информационный час, на котором
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования Беларуси требует от учителей соблюдать четкий алгоритм действий во время возникающих конфликтов с учениками. В сообщении ведомства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)