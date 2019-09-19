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Что стало с первой учительницей Коли Лукашенко. История Марии Богомоловой

20.09.2019 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце августа 2019 года в СМИ появился фоторепортаж об уборке арбузов на приусадебном участке президента в Дроздах. Рядом с главой государства работали молодые девушки. Одна из них — Мария Богомолова. Как выяснило «Радыё Свабода», это первая учительница младшего сына руководителя страны Николая Лукашенко.


Мария Богомолова, Николай Лукашенко и Александр Лукашенко на хоккейном матче. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В конце августа в СМИ был опубликован фоторепортаж с приусадебного участка Александра Лукашенко в Дроздах. Глава страны собирал урожай арбузов.

Рядом с главой государства работали молодые девушки. Часть из них пользователи соцсетей и журналисты идентифицировали почти сразу: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сотрудница службы дипломатического протокола Дарья Шманай, гимнастка Ксения Санкович, актриса Купаловского театра Марта Голубева, участница конкурса красоты «Мисс Весна 2017» Дарья Кравчук, студентка факультета международных отношений БГУ Анна Иванова.

Еще об одной девушке СМИ было известно только имя — Мария Богомолова. Почти все попытки найти больше информации об этой молодой женщине разбиваются о стены таинственности.

Видео: пресс-служба президента Беларуси

Учительница той самой школы в Острошицком Городке

Первого сентября 2011 года президент страны Александр Лукашенко торжественно приехал на школьную линейку в Острошицкий Городок. Как рассказывали журналисты телеканала СТВ в своем репортаже оттуда — не только в качестве руководителя страны, но и в качестве отца первоклассника.

Николай Лукашенко пошел именно в эту школу. Видеосюжет с события занял чуть более 7 минут. Также пресс-служба президента опубликовала несколько фото с мероприятия.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

На кадрах можно заметить молодую учительницу. Ее имя не сообщалось. Подробностей об обучении Николая Лукашенко в школе после этого не было несколько лет. До того момента, пока необычный ученик не перешел в 3 «Б».

«В его классе 11 человек, Коля 12-й, — сообщал в своем репортаже из школы в Острошицком Городке портал TUT.BY. — Мальчишек шестеро. Коля на голову выше других детей. Но не самый высокий в классе — на вид другой. Класс сопровождает молодая худощавая темноволосая местная учительница Мария Богомолова. В скромном синем плаще и короткой черной юбке в складки. Рядом с ней и Колей — всегда охранник».

Журналистов TUT.BY пустили в школу, где учится сын руководителя страны, по случаю праздника, который ученикам организовали спасатели. Однако поговорить ни с самим Колей Лукашенко, ни с его учительницей Марией Богомолова журналистам не удалось. Их даже не пустили на урок в 3 «Б». По словам директора школы, «туда нельзя, на третьем этаже мы не ходим, тем более не фотографируем».

Уволилась после перехода Николая Лукашенко в старшие классы?

В 2014 году Николай Лукашенко перешел в 5-й класс. Соответственно, учитель начальных классов Мария Богомолова больше не могла учить сына главы страны. На прощальный линейке в 2014 году она стоит рядом с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.

Информация о Богомоловой оставалась на сайте школы до 2015 года (сейчас она доступна только в интернет-архиве). В самом учебном заведении говорить о молодой учительнице отказались.

«Давайте без комментариев все, что касается … — сказала в телефонном разговоре директор школы Екатерина Махохей. — Почему? Я вам рекомендую связаться с Марией Викторовной и лично беседовать. До свидания».

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт тоже не стала отвечать на вопрос о том, каким образом учитель начальных классов появилась на уборке арбузов на приусадебном участке Александра Лукашенко.

После фоторепортажа с уборки арбузов Мария Богомолова исчезла из социальных сетей.


Мария Богомолова рядом с Николаем Лукашенко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Однако молодая женщина все же попадает в объектив журналистов — на крупных спортивных соревнованиях ее можно увидеть в одной ложе с президентом и его младшим сыном.

 
 
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Однако молодая женщина все же попадает в объектив журналистов - на крупных спортивных соревнованиях ее можно увидеть в одной ложе с президентом и его младшим...
 
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