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«Гродненская область была лучшей в Советском Союзе». Лукашенко приехал в Кореличи, говорил о льне

20.09.2019 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко приехал на льнозавод в Кореличах. Здесь его ждали еще с конца августа, когда во время рабочей поездки в Ивьевский район президент пообещал посетить два льнозавода в Гродненской области — в Дятлово и Кореличах. На заводе в Кореличах Лукашенко похвалил производство в частности, и льноотрасль в области в общем. А еще рассказал о том, что видит хорошие перспективы развития области, сообщает пресс-служба президента.


Фото: president.gov.by

 — Гродненская область была лучшей в Советском Союзе. Она и сегодня не хуже, если взять все постсоветское пространство, — сказал Лукашенко.

На Кореличском льнозаводе он посмотрел продукцию и поговорил с рабочими.

 — Перерабатывать надо все так, как делаете вы: получать пеллеты из костры, шпагат, веревки, масло льна. Все это надо возродить, как когда-то было, — сказал Лукашенко. — Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте и все… Раньше я думал: вот мы ввязались в эту «войну» по спасению льноводческой отрасли, а, может быть, на рынке будет негодная эта продукция… Я переживал за это, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно. В Беларуси льну быть. Чтобы переработать и загрузить льнокомбинат в Орше, нам надо 50−52 тыс. тонн волокна. Мы его в этом году получим. И неплохого качества. Вот та планка, ниже которой мы в будущем опуститься не должны.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Александр Лукашенко заметил, что наши льняные ткани не очень хорошо продаются за рубеж. При этом лен выпускают не так много стран: Франция, Бельгия, Германия, Польша, Россия.

 — Южнее никто не делает ткани из льна. Может, и делают, но покупают сырье у нас. Все надо перерабатывать у себя, делать ткани хорошие, — говорил Лукашенко.

Президент рассказал, что часто дарит белорусский лен зарубежным гостям.

 — Они ахают и охают. Спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Несколько лет назад в Беларуси был принят комплексный бизнес-план развития льняной отрасли в 2013 — 2015 годах, согласно которому на территории Беларуси сокращалось количество заводов и линий по переработке льна. В 2018 г. на территории Беларуси было 23 льнозавода, на данный момент на сайте Минсельхозпрода — список из 14 предприятий.

В 2013—2015 годах многие линии модернизировали, в том числе по этой программе появился и новый цех в ОАО «Кореличи-лен». Правда, и здесь не обошлось без проблем. Модернизацию проводило гродненское предприятие «Гроднооблсельстрой». Спустя пять лет после выполнения работ завод был вынужден подать в суд на гродненских строителей, так как сквозь щели в цех попадала вода, а сотрудникам приходилось проводить настоящую спасательную операцию. В итоге перед приездом президента подрядчик, как говорят на заводе, все-таки «исправляет все свои косяки».

Что касается льняной отрасли, то с ней не все просто. Исходя из того же комплексного бизнес-плана общая сумма финансовых обязательств, подлежащих погашению льнозаводами, на 1 января 2013 года составляла 1 132,6 млрд (неденоминированных) рублей. Для улучшения экономической ситуации в отрасли и была проведена масштабная модернизация льнозаводов и Оршанского льнокомбината. Помимо новых технологических линий, была закуплена и необходимая новая сельхозтехника.

В 2018 году Александр Лукашенко посещал Оршанский льнокомбинат.

 — Наши предприятия выпускают специализированную технику для его возделывания и уборки. Заводы осваивают и развивают новые направления использования льноволокна, костры и льносемян. У нас восстанавливается такая, казалось, утерянная позиция, как производство льняного масла. А ведь несколько лет назад наша страна полностью его импортировала. Мы определились с технологией выращивания, оптимальными сроками сева и уборки этой сельхозкультуры. Определились с подходами к работе льнозаводов и Оршанского льнокомбината. Однако ситуация в отрасли не радужная, — говорил Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко приехал на льнозавод в Кореличах. Здесь его ждали еще в конце августа, когда во время своей рабочей поездки в Ивьевский район глава государства...
 
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