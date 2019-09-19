В минском дворе на детей обрушились качели. Что говорит прокуратура

Источник материала: Tut.by

Прокуратура разобралась, кто виновен в трагедии на детской площадке в Минске.

Во дворе дома № 11 в переулке Якуба Коласа, 27 августа двое детей катались на поломанных качелях, а те обрушились прямо на них. Мальчики получили травмы, причем у одного из них — перелом.



Фото: Павла Русака, «Минск-Новости»

— Качели треснули где-то за неделю до инцидента, — рассказала мама мальчиков. — Их коммунальщики периодически обносили специальными лентами, но дети их все время срывали и продолжали кататься.

Потерпевшим ребятам не повезло: вернулись после летнего отдыха в деревне, когда старые ленты сорвали, а новые еще не повесили. И попали в тот критический момент, когда трещина превратилась в разлом.

Прокуратура Советского района провела проверку и выяснила: трещину на трубе и то, что оборудование не закреплено как следует, работники ЖЭУ- 1 Советского района обнаружили в 9.00 21 августа. Но нужные меры по безопасному пребыванию детей на площадке никто так и не предпринял в течение недели.

— Так, 21 августа акт осмотра оборудования детской игровой площадки составили. Там указали, что злополучные качели нужно демонтировать. Однако работники ЖЭУ-1 этого не сделали, что 27 августа привело к несчастному случаю, — говорит заместитель прокурора Советского района Антон Загоровский.





Коммунальщики оперативно должны были принять хотя бы меры к ограждению сломанного оборудования и закрыть его сверху так, чтобы этот участок площадки стал безопасным. Сигнальной ленты и объявлений «Опасная зона», которые работники ЖЭУ развесили, недостаточно.

— Кроме того, выявили существенные нарушения законодательства при проведении государственной закупки, — продолжает Антон Загоровский. — Установлено, что качели купили за бюджетный счет без проведения тендера. То есть, конъюнктуру рынка и цены не изучили, переговоры с несколькими поставщиками не велись.

Главе администрации Советского района прокуратура вынесла представление об устранении нарушений законодательства. В нем есть требование наказать виновных лиц и начать административный процесс для решения вопроса о привлечении к ответственности по ч.4 ст. 11.16 КоАП РБ — по ней предусмотрена ответственность за нарушения порядка проведения государственных закупок.