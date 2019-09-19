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Помощь пожилым и одиноким в рамках проекта «Внимание – возраст!»

20.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В рамках мероприятия сотрудники Борисовского РУВД по месту жительства посещают престарелых, в т.ч. одиноких и одиноко проживающих граждан, а также престарелых, проживающих с лицами, в отношении которых осуществляется профилактический учет.

Борисовское РУВД обращается к жителям г. Борисова и Борисовского района с просьбой сообщать в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД о всех известных фактах правонарушений в отношении пожилых по телефонам: 73-25-21 или 102.

Помимо Борисовского РУВД, на помощь всегда готовы прийти специалисты территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района, учреждений здравоохранения, а также общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия. Вы можете обратиться к ним по следующим адресам и телефонам:

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» (г.Борисов, ул.50 лет БССР, 27): 74-19-25 (8.00-13.00 и с 14.00-17.00 в будние дни, 8 044 5571606 (8.00-13.00 и с 14.00-17.00).

«Телефон доверия» для экстренной психологической помощи – 73-11-11 (8.00-13.00 и с 14.00-17.00 в будние дни), 8 044 557-16-06 (с 8.00 до 17.00 в будние дни).

ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» (г.Борисов, ул.8 Марта, д.6): 76-67-10 (приемная), 76-67-12 (психологи, социальные педагоги).

Детский социальный приют (г.Борисов, ул.Труда, 92): 73-89-33; социально-психологическая служба: 95-92-90.

Красный Крест (г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 8): 93-08-80.

Отдел охраны правопорядка и профилактики Борисовского РУВД

 
 
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С 20 по 21 сентября проходит основной этап специального комплексного мероприятия «Внимание – возраст!» с целью усиления защиты престарелых граждан от...
 
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