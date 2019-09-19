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Самую креативную и трудолюбивую семью выбрали в Любани
20.09.2019 18:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПобедителями стала семья Мечковских из Молодечненского района. Она представит Минскую область в финале республиканского проекта "Властелин села - 2019". Он пройдет 28 сентября в Воложине.
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16 семей из разных районов. Самую активную и трудолюбивую сельскую семью Минской области выбирали сегодня в Любани. В областном этапе республиканского проекта...
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