«Говорят, от онкологии лечит, но я мало верю». Лукашенко рассказал, что у него много льняной одежды

Источник материала: Tut.by

Во время посещения кореличского льнозавода Александр Лукашенко заметил, что его работники «не очень-то в льняной одежде», а зря, ведь «лен — это золото». Сюжет показали белорусские телеканалы.



Скриншот видео «Беларусь 1»

«А у меня много льна дома. Это очень хорошая и полезная культура. Говорят, даже от онкологии лечит. Я, правда, мало верю, но я вам скажу, что это чудо-ткань», — рассказал президент.

Работники завода преподнесли Лукашенко в подарок льняную рубаху, пошитую из кореличского льна на гродненском предприятии.

«Точно из вашего? — переспросил президент и, получив утвердительный ответ, заявил, что сразу наденет, как домой приедет. — Даже стирать не буду, сразу надену. Очень люблю лен, очень. С детства я в этой теме. И вы носите лен».

Ранее, напомним, президент посетовал , что мы еще не научились продавать свой лен за рубеж. Александр Лукашенко напомнил, что недавно преподнес белорусский лен в подарок Мелании Трамп.

«Они ахают и охают. Спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься», — заявил президент.