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«Говорят, от онкологии лечит, но я мало верю». Лукашенко рассказал, что у него много льняной одежды
20.09.2019 22:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время посещения кореличского льнозавода Александр Лукашенко заметил, что его работники «не очень-то в льняной одежде», а зря, ведь «лен — это золото». Сюжет показали белорусские телеканалы.
«А у меня много льна дома. Это очень хорошая и полезная культура. Говорят, даже от онкологии лечит. Я, правда, мало верю, но я вам скажу, что это чудо-ткань», — рассказал президент.
Работники завода преподнесли Лукашенко в подарок льняную рубаху, пошитую из кореличского льна на гродненском предприятии.
«Точно из вашего? — переспросил президент и, получив утвердительный ответ, заявил, что сразу наденет, как домой приедет. — Даже стирать не буду, сразу надену. Очень люблю лен, очень. С детства я в этой теме. И вы носите лен».
Ранее, напомним,
«Они ахают и охают. Спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Придется учить тех, кто должен этим заниматься», — заявил президент.
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Работники завода преподнесли Лукашенко в подарок льняную рубаху, пошитую из кореличского льна на гродненском предприятии.
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