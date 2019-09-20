Что делать в такой ситуации человеку, если рядом нет никого, кто мог бы поддержать. Отвечает врач-психиатр Екатерина Ушкевич

Источник материала: Полымя

Согласно приводимой Всемирной организацией здравоохранения статистике, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых.





В Республике Беларусь в течение многих лет осуществляется плановая разносторонняя и многоуровневая работа по профилактике суицидальной активности населения, объединяющая усилия государства и общества.Самоубийство – феномен, встречающийся только у людей, является социальным явлением и в определённой степени зависит от устройства и благополучия того или иного общества. Кроме того, это индивидуальная реакция личности на конфликтную или кризисную ситуацию, которая определяется личностными особенностями конкретного индивидуума и встречается в любом обществе, независимо от его политического и социально-экономического устройства.

Любой суицид — это личное, осознанное решение самого человека. И распоряжаться своей жизнью — неотъемлемое право каждой личности. Hо лучшая профилактика суицида – дать возможность каждому ощутить это право, равно как и право искать другие методы для решения проблем!

Психологическая формула самоубийцы не так проста, как это обыкновенно думают. Сказать, что он устал, испытывает отвращение к жизни, ещё не значит определить эту формулу. Под влиянием социальных, социально-психологических и психологических причин у человека, решившего покончить с собой, наблюдаются изменения в поведении. Поведение может меняться постепенно или внезапно. Чтобы предотвратить намерения подростка покончить с собой, необходимо вовремя заметить изменения, определить уровень риска для совершения им самоубийства и использовать все необходимые возможности для его предотвращения.

У населения существует ложное убеждение о том, что обращение к психиатру, психотерапевту, психологу является чем-то постыдным и влечёт за собой социальные последствия, что является серьёзным препятствием для широкого раннего обращения населения за необходимой помощью.

В период возникновения психических, психологических проблем необходимо думать о здоровье, качестве жизни, а не следовать ложным убеждениям и лишать себя своевременной помощи. Обращение за психиатрической, психотерапевтической и психологической помощью не влечёт за собой никаких социальных последствий!

В республике функционирует служба экстренной психологической помощи по телефону «Телефон доверия». Наша жизнь непредсказуема: сегодня всё хорошо, а завтра может случиться что-то непредвиденное, способное перевернуть всё наше существование с ног на голову.

Что делать в такой ситуации человеку, если рядом нет никого, кто мог бы поддержать? Куда обратиться за поддержкой тому, кто потерял родного человека, работу или имущество, тому, кто тяжело заболел или только что вышел из мест лишения свободы и хочет начать новую жизнь? Для этого в стране создана служба экстренной психологической помощи по телефону, или, говоря проще, «Телефоны доверия». Специалисты выслушают вашу проблему и дадут рекомендации, как поступить, подскажут, куда обратиться дальше. Позвоните, вам помогут!

Екатерина УШКЕВИЧ,

врач-психиатр