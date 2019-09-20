Соглашение с ЕС, указ об интернете, откровения менеджера БАТЭ и новые талончики - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В жизни часто бывает так, что настоящие сокровища находишь там, где их вовсе не ждешь. Вот и с ксендзом Игорем Лашуком постоянно случается что-то необычное. Недавно в одном из костелов он увидел, казалось бы, ничем не примечательную алтарную картину. Решил проверить, отдал ее реставратору — и оказалось , что под слоем относительно свежей краски скрывается работа XVIII века. Мы вам тоже желаем приятных находок в эти наступившие выходные (и не только), а пока расскажем, какие новости нам удалось отыскать для вас вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

На этой неделе явно обозначился новый этап в отношениях с США . Помните же — мы даже послов возвращаем после 11-летнего перерыва! Высокопоставленные американские чиновники и эксперты уже год регулярно приезжают в Беларусь. Одним из них в прошлом году был экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес . Сегодня он работает экспертом в Центре по анализу европейской политики и собирается в начале октября снова приехать в Беларусь на второй форум «Минского диалога». Мы решили поговорить с ним накануне визита.

. Помните же — мы даже послов возвращаем после 11-летнего перерыва! Высокопоставленные американские чиновники и эксперты уже год регулярно приезжают в Беларусь. Одним из них в прошлом году был экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке . Сегодня он работает экспертом в Центре по анализу европейской политики и собирается в начале октября снова приехать в Беларусь на второй форум «Минского диалога». Мы с ним накануне визита. Шенген по 35 евро все ближе? Как рассказали сегодня в МИДе, Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. Напомним , Еврокомиссия вынесла подписание этого соглашения на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем. На эту новость, кстати, уже отреагировали в Кремле.

сегодня в МИДе, Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС. , Еврокомиссия вынесла подписание этого соглашения на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Документ должен одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем. На эту новость, кстати, уже в Кремле. Президент сегодня поехал в Кореличский район. Темой рабочей поездки был лен. «Очень люблю лен, очень. С детства я в этой теме. И вы носите лен», — напутствовал глава государства работникам местного льнозавода. Но говорили, по традиции, не только про лен. Например, Александр Лукашенко высказался по поводу парламентской избирательной компании. Краткая версия: все будет тихо, спокойно, страну раскачивать нельзя.





В Следственном комитете провели внеочередную коллегию — отреагировали на недавнюю критику президента. Как стало известно , следователи намерены пересмотреть основания для заключения под стражу и расширить применение альтернативных мер пресечения.

— отреагировали на недавнюю критику президента. Как , следователи намерены пересмотреть основания для заключения под стражу и расширить применение альтернативных мер пресечения. Недавно появился президентский указ «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет». Мы разбирались с тем, кто теперь может получить персональные данные владельца домена , как они будут предоставляться и зачем это нужно.

с тем, , как они будут предоставляться и зачем это нужно. Снова вернемся в Гомель, где всю неделю кипят страсти вокруг скандала с учительницей. Местные жители уверены, что конфликта могло и не быть, если бы школа не была так перегружена. И вспоминают , что еще 10 лет назад в микрорайоне обещали построить новую. Ну, а мы попытались разобраться , как учителю, ученику и обществу выйти из ситуации в Гомеле.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

У нашего спортивного раздела новый проект — «Суперсила». В нем мы будем писать о женщинах-профи в индустрии спорта. Как они борются со стереотипами, строят успешную карьеру и искренне любят хоккей, футбол и далее по списку. Начинаем с Натальи Марченко, которая после завершения карьеры баскетболистки стала футбольным менеджером самого известного клуба Беларуси — БАТЭ. Наталья рассказала откровенно и о многом: и про свою благодарность Анатолию Капскому, и про то, как работается с бывшим мужем Алексеем Багой, и про то, как через три месяца после родов вышла на работу.





А еще у нас новый герой в проекте « Аборигены ». В этот раз свой Минск нам показывал банкир Виктор Бабарико . «Это было самое большое оскорбление: в моем собственном районе мне „вынесли“ машину! И это был первый мой автомобиль, я купил его в 35 лет, когда уже был зампредом банка», — в общем, душевно так поговорили.

». В этот раз свой Минск нам банкир . «Это было самое большое оскорбление: в моем собственном районе мне „вынесли“ машину! И это был первый мой автомобиль, я купил его в 35 лет, когда уже был зампредом банка», — в общем, душевно так поговорили. А сейчас будет немного грустная история. Как-то мы рассказывали вам про 90-летнюю женщину, которая ради сыновей осталась жить в сгоревшей квартире . Историю ее восприняли неоднозначно, но все же неравнодушные люди помогли собрать деньги на ремонт. Посмотрели, как теперь живет наша героиня.

вам про 90-летнюю женщину, которая ради сыновей . Историю ее восприняли неоднозначно, но все же неравнодушные люди помогли собрать деньги на ремонт. Посмотрели, наша героиня. И снова очередной суд, в котором частная история показывает проблемы всей страны. В Пружанах начался процесс по делу водителя лесовоза , бревна которого упали с машины и убили бабушку и ребенка. Как расскажут на суде, часть бревен после погрузки выступала за борт прицепа. По правилам, перевозить груз в таком положении запрещено. Водитель об этом знал. Но все равно поехал. Почему? Ответ тоже прозвучал в зале суда: «Потому, что надо семью кормить, зарабатывать деньги».

, бревна которого упали с машины и убили бабушку и ребенка. Как расскажут на суде, часть бревен после погрузки выступала за борт прицепа. По правилам, перевозить груз в таком положении запрещено. Водитель об этом знал. Но все равно поехал. Почему? Ответ тоже прозвучал в зале суда: «Потому, что надо семью кормить, зарабатывать деньги». А вы бывали в самом старом городе Беларуси? Еще в школе мы читали про древнее Полоцкое княжество, Евфросинию Полоцкую и Софийский собор. Звучит скучно? Не согласны. Наши журналисты Леша Судников и Сева Зарубин при поддержке Банка БелВЭБ съездили туда и поиграли на органе (ну почти), поговорили с механической говорящей головой, прогулялись по самому (не)криминальному району Полоцка и даже потусовались в ночном Новополоцке (а это их приятно удивило). Это фильм , в котором мы показываем город, где вам захочется побывать .

. В Беларуси выпустили самого мощного в СНГ «железного дровосека». Уникальная рубильная машина Heinola AG 910 превращает древесину в щепу с поразительной производительностью 300 «кубометров» в час — вдвое быстрее предыдущего рекордсмена.

самого мощного в СНГ «железного дровосека». Уникальная рубильная машина Heinola AG 910 превращает древесину в щепу с поразительной производительностью 300 «кубометров» в час — вдвое быстрее предыдущего рекордсмена. Ну и немного зарядки для мозгов. Эта загадка не раз встречалась нам с пояснением «для пятого класса». К сожалению, подтверждения того, что решать ее положено именно пятиклассникам, нам на глаза так и не попалось. Так что мы предлагаем решить ее людям всех возрастов. Только чур без гугла! Ответ мы добавим в понедельник. А как справитесь, переходите к тесту : угадайте писателя по фотографии .

не раз встречалась нам с пояснением «для пятого класса». К сожалению, подтверждения того, что решать ее положено именно пятиклассникам, нам на глаза так и не попалось. Так что мы предлагаем решить ее людям всех возрастов. Только чур без гугла! Ответ мы добавим в понедельник. А как справитесь, : . Стало известно, кто представит Беларусь на детском Евровидении . Вот здесь все подробности.

. Вот все подробности. Так, ну и еще новости почти из светской хроники: журналисты «Радыё Свабода», выяснили , что стало с первой учительницей младшего сына президента Николая. Спойлер: с ней все хорошо, а жизнь ее насыщенная и интересная.

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ

Как-то все еще не верится, что осень наступила и тепло, если и будет возвращаться , то совсем на чуть-чуть. Короткие штаны, короткие носки и сетчатые кроссовки или кеды на плоской подошве — таким привычным гардеробом мы как бы пытаемся продлить лето. Правда, для здоровья это ничего хорошего не дает. Почитайте, что будет , если ходить с голыми щиколотками в холодную погоду .

, то совсем на чуть-чуть. Короткие штаны, короткие носки и сетчатые кроссовки или кеды на плоской подошве — таким привычным гардеробом мы как бы пытаемся продлить лето. Правда, для здоровья это ничего хорошего не дает. Почитайте, , . Чтобы не замерзнуть в эти выходные, нужно двигаться! Куда и зачем — рассказываем . К слову, в афише снова много бесплатного, так что можно развлечься и сэкономить. Кстати, отдельно сообщаем , что в окне выставочного зала «Либра» на всеобщее обозрение выставили работу самого знаменитого и таинственного анонима — британского художника стрит-арта Бэнкси. Остальные его трафареты покажут на выставке.





Ну, а сэкономленное можно приумножить: мы в очередной раз посмотрели, что происходит на рынке депозитов в рублях (да-да, ставки снова упали) и выбрали в каждом банке вклады с самыми высокими ставками . Результатами с удовольствием поделимся с вами.

. Результатами с удовольствием с вами. Если вы вдруг будете на выходных покупать талончики на проезд, не пугайтесь: в столичном транспорте появились билеты нового образца . Они имеют большую степень защиты и постепенно заменят старые.

. Они имеют большую степень защиты и постепенно заменят старые. В Минске в одном из гипермаркетов сделали (не в первый раз, кстати) кассы самообслуживания . Мы сходили и посмотрели, как они работают, а теперь даем вам небольшую инструкцию.

(не в первый раз, кстати) . Мы сходили и посмотрели, как они работают, а теперь даем вам небольшую инструкцию. С высоты небоскреба «Парус» можно увидеть сразу три свалки, расположенные на окраинах Минска. Вот как они выглядят и что с ними происходит сейчас.

Все новости пятницы, 20 сентября

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