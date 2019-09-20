В отпуск за Полярный круг. Владимир Слепцов рассказал «Авангарду» о сплаве по рекам Заполярья

Источник материала: Газета Авангард

«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» – эти слова, сказанные известным американским писателем Рэем Брэдбери, стали моим негласным девизом. Ну а пока о собственном, настоящем, большом путешествии можно только мечтать, я вдохновляюсь чужими и с удовольствием делюсь с вами. Итак, продолжаю рубрику «ПУТЕШЕСТВИЯ», где рассказываю о самых необычных местах, где побывали наши земляки. В этом выпуске – Владимир Слепцов, учитель физкультуры Коммунаровской школы, мастер спорта и, вообще, настоящий турист, о том, как сплавиться на катамаране по одной из самых своенравных рек европейского Севера, преодолеть 15 порогов и остаться невредимым.





– Володя, у меня к тебе куча вопросов, но давай начнем сначала. Почему в Заполярье, когда все стремятся поближе к морю, на солнышко?

– К морю, на пляж? Нет, это не по мне. Я люблю активный отдых, а еще лучше – экстремальный.

– В этом отношении сплав по Тунтсайоки оправдал твои ожидания?

– Более чем. Река протекает по живописнейшим местам на самой границе с Финляндией и при относительно коротком маршруте насчитывает около 30 порогов различной категории сложности. Кстати, река имеет два названия: выше села Алакуртти – начальной точки нашего маршрута – ее принято называть по-фински Тунтсайоки, а ниже – Тумчей. Объясняется это все тем, что когда-то эти места входили в состав Финляндии. Само же сельское поселение расположено в юго-западной части Кольского полуострова, входит в состав Кандалакшского района Мурманской области Российской Федерации.

– Да. Неблизко. Долго добирались?

– Расстояние в 2300 километров мы преодолели за 2 дня с остановками и двумя ночевками. Ехали на двух машинах, в одной из которых было снаряжение.

– А как вообще возникла подобная идея?

– Ну, тут все просто. Думаю, рано или поздно это должно было случиться, учитывая место, где я работаю. До того, как я пришел в Коммунаровскую школу, о туризме имел довольно смутное представление. Но поскольку учебное заведение активно сотрудничает с Гомельским областным центром туризма и краеведения, развивая туристическое направление, поневоле и сам увлекся.

– Это твой первый сплав?

– Второй. Первый раз 6 лет назад сплавлялся во Вилии и Вилейке на двухместном «Таймене» (лодка). Меня тогда пригласили на курсы по водному туризму. Я вместе с учителями физкультуры со всей Беларуси пару дней послушал теорию, а потом отправился в сплав на 5 дней. Прошли 126 километров, и нашему сплаву присвоили первую категорию. Выше в Беларуси получить просто невозможно, потому что нет сложного рельефа, а отсюда и порогов, экстремальных перекатов. С тех пор, помимо велоспорта, у меня появилась еще одна страсть.

– За что ты полюбил водный туризм?

– За то же, что и велосипедный: потому что основную часть пути ты проходишь не пешком, неся на себе тяжелый рюкзак. Кроме того, в команде с тобой всегда проверенные люди, на которых можно положиться. Моими попутчиками в этот раз в основном были коллеги, опытные туристы из Калинковичского, Мозырского, Петриковского районов. Инициаторами и организаторами сплава выступили настоящие аутдорщики Валентин и Тамара. Эта семейная пара ведет прикладное многоборье в Гомельском областном центре туризма и краеведения и на протяжении 16 лет каждый год отправляется в путешествие, причем с сыновь-ями, старшему из которых 13, а младшему 11, и йоркширским терьером по кличке Арчи. Одним словом, компания у нас собралась интересная: 12 человек, из них три женщины и двое детей. Арчи был 13-м.

– Все подготовленные?

– Нет, были и новички. В основном это подростки. Подозреваю, что это был тот самый случай, когда родители «изгнали» своих чад из цивилизации в чисто воспитательных целях, так сказать, понюхать настоящей жизни, окрепнуть физически и духовно, испытать себя. Ведь в походе все равны, нет вайфая, и каждый участник команды обязательно чем-то занят. Все же в пути ребенку приходится преодолевать определенные трудности, делать что-то «через не могу», без чего невозможно нормальное становление характера. Помимо этого, он учится, если до этого не умел, управлять судном, разводить костер, готовить на нем еду, ставить палатку, ориентироваться на местности. Одним словом, пройденная школа самообслуживания приносит порой уникальные плоды.

– Правда? Это работает?

– Еще как, но… не со всеми.

– А ваш сплав к какой категории относится?

– К третьей. За 10 дней на катамаранах мы прошли по воде 100 км и преодолели 15 порогов, половина из которых была третьей категории сложности. Начали поход, как я уже говорил, от села Алакуртти, а закончили порогом Шляпа, после него река Тумча впадает в Иовское водохранилище. Там мы пересели на катер, который доставил нас в село Зареченск.

– За детей и новичков не страшно было?

– А они пороги не проходили по воде. Это испытание только для опытных «бойцов», тех, кто сидит на весле. И вообще, каждый порог мы сперва внимательно изучали с берега, а потом уже проходили на катамаране. Проходить пороги без подготовки – это самоубийство. У нас было 3 катамарана: 1 двойка и 2 четверки. Обязательно организовывали страховку с берега. А вообще, нам повезло: была средняя вода, и мы пороги все проходили по реке. Будь уровень воды низким, пришлось бы переносить катамараны со всеми пожитками по суше, как это сделали наши предшественники в прошлом году. Об этом мы узнали из записки, оставленной на одной из стоянок в ящике под столом.

– Интересный прием. А что интересного вы еще находили в подобных ящиках?

– Да много чего интересного, а главное – полезного. Так называемые мини-хранилища есть на каждой стоянке. В них всегда есть запас самых необходимых продуктов или предметов, которыми может воспользоваться путешественник в случае непредвиденной ситуации. Допустим, закончились припасы или катамаран со всеми вещами забрала река. Да мало ли. Мы тоже на последней стоянке в конце путешествия прикинули, без чего сможем обойтись, и пополнили запасы хранилища. Кому-то это точно пригодится. А знаешь, я заметил, что в таких походах, вдали от цивилизации люди человечнее становятся. Здесь проявляются самые лучшие качества. Как-то на самом старте нас застал в пути дождь. Мы промокли насквозь, а тут слышим, впереди порог. Этот звук не перепутаешь ни с чем. Мы спешились на ближайшей стоянке, хоть она была и занята группой российских туристов. Те гостеприимно пригласили нас к костру обогреться, угостили чаем с бутербродами. Много финнов по реке ходит. Они, кстати, в один из походов научили нашего Валентина есть сырую форель, а тот в свою очередь нас. Знаете, отличная вещь. Только съесть ее нужно в первые полчаса после того, как выловили из реки. Почистил, посолил чуть-чуть и наслаждайся свежайшим, нежнейшим мясом. Такого дома точно не попробуешь.

– Это что-то! А чем еще интересным занимались в сплаве?

– Сплав был спортивным: на выносливость, на стойкость характера, на терпение, но это не помешало нам наслаждаться необыкновенной природой и получать удовольствие. Мы много общались, причем это были не просто посиделки у костра: мы разбирали прохождение порога, советовались и вырабатывали стратегию на будущее, а еще ловили рыбу, собирали грибы, морошку, парились в баньке…

– В баньке?…

– Ну да. Складывали печку из камней, этого добра там, сама понимаешь, хватает. Часа 4 протапливаешь печь, потом, когда все прогорит, достаешь весь мусор, обдаешь пепел теплой водой, одеваешь каркас специальный, чем-то напоминающий палатку, и свободно паришься вшестером, периодически поливая раскаленные камни водой. А потом с разбега в речку, где вода едва достигает 6-8 градусов. Красотища!

– А что тебе запомнилось больше всего? Что доставляло особенное удовольствие?

– Конечно, пороги. Смотреть, как, сталкиваясь с камнями, освободившийся водный поток закипает прямо на глазах, а потом покорять его. Сами названия порогов звучат как песня: Котел, Кошмарики, Шляпа…

– А минусы были?

– Единственный минус – уж больно неудобно на камнях спать. Коврик-то я взял, да не тот. В следующий раз возьму с собой самонадувающийся.

– И чего только не придумают? А своих детей не планируешь в следующий раз взять в сплав?

– Если честно, я подумывал младшую с собой взять. Она и сама хотела, но первый раз я решил сходить в разведку и посмотреть сам. Вижу, что можно брать смело: по реке сплавлялось очень много групп, в том числе детских. Ей точно понравится. Даша активно занимается спортом, уже 2 раза принимала участие в областном турслете «Здоровье смолоду», лидерами которого Коммунаровская школа становится 3-й год подряд.

– Откуда у тебя вообще взялась любовь к активному отдыху и спорту?

– Я с 6 класса занимаюсь велоспортом: учился в Узе, а в Коммунар приезжал на тренировки. Потом в 1998 году в Мозыре открылось училище олимпийского резерва, куда собрали всех велосипедистов сборной области, в их числе был и я. В 16 стал мас-тером спорта. После окончил Белорусский государственный университет физической культуры и получил специальность тренера по велосипедному спорту, преподавателя. Со временем, помимо велотуризма, освоил туристско-прикладное многоборье, скалолазание и водный туризм. Это очень интересно, причем не только мне. Мы с ребятами не пропускаем ни одного соревнования, ходим в велопоходы. Бывало, проходили на велосипеде по 50-70 км в день, а протяженность всего велопохода занимала 400 км. Чем хороши походы и почему детей просто необходимо брать? Все просто: они учатся жизни, человечности, дружбе. Мы пошли в поход – мы одна семья.

– Признайся честно, во сколько тебе обошлось это удовольствие?

– Уж точно дешевле, чем думаешь. Все снаряжение предоставили в центре туризма, что-то у меня уже было. Потратился только на продукты питания из списка, который составили и распределили Валентин с Тамарой, да на дорогу. Всего порядка 250-300 белорусских рублей. Конечно, все это было бы дороже, обратись я за услугами в туристическую компанию Беларуси или России, где путешественников обеспечивают всем необходимым снаряжением, герметичными упаковками для хранения вещей, спасательными жилетами, гидрокостюмами, шлемами и едой, довозят до места сплава и отвечают за их безопасность. Так, если на пороге турист оказался в воде, инструкторы прыгают в воду и помогают выбраться на берег. Мы же все делали сами.

– А вообще, научиться сплавляться по рекам и преодолевать пороги способен каждый?

– Абсолютно в этом уверен. Было бы желание, но, конечно, начинать нужно с тихих речушек. Не менее важно владение техникой и умение работать слаженно, в команде. Капитанские места на катамаране находятся сзади, спереди – юнги. Задача первых – управлять и отдавать команды, вторых – придавать скорость и грести изо всех сил, пока не услышат команду «Табань!», что значит тормози. Все приходит с опытом. Вот, например, в следующем году планирую принять участие в сплаве 4-й категории по реке Кутцаёки, что переводится как «Зовущая река». Эта красивая северная река со множеством скал, лесов, водопадов и порогов до 5 категории сложности включительно находится неподалеку от Тунтсайоки. Надо все делать постепенно, да и экипаж должен сработаться. Мы должны понимать друг друга с полуслова.

– Где бы ты еще хотел себя попробовать?

– Пожалуй, я бы еще в горы съездил на лыжах покататься.

– Умеешь?

– А что уметь? Я уверен в себе. Научусь.

– Вова, ты можешь объяснить, что заставляет людей отправляться в опасное путешествие за две тысячи километров в суровое Заполярье, где и летом воздух редко прогревается до 15-16 градусов, а вода до 9? Ради чего они радикально меняют свою среду обитания и выходят из зоны комфорта? Из-за чего?

– Из-за любви к приключениям, наверное. А еще, я думаю, чтобы научиться держать удар. Проверить себя, посмотреть, на что ты способен. Ведь сплав подобен схватке с рекой, причем серьезной схватке. Но если держать ситуацию под контролем и быть начеку, схватка будет безопасной и увлекательной. А еще едут сюда за тишиной, завораживающей красотой. Это просто сказка. Такое забыть невозможно. Я до сих пор под впечатлением.











Ирина Палубец

Фото из архива Владимира Слепцова