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Открыто голосование на лучшее стихотворение в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»
21.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напоминаем, что редакция газеты «Полесская правда» совместно с районной организацией РОО «Белая Русь» в прошлом году провела творческий конкурс к Году малой родины. Лучшие работы, отобранные редколлегией редакции, были представлены в номинациях
Было решено продолжить конкурс, посвященный Году малой родины! Благодарим тех, кто порадовал нас своим творчеством, а также приглашаем всех желающих поучаствовать в подведении итогов конкурса. Предлагаем вам оставить свой голос за лучшего, на ваш взгляд, автора снимка.
Спешите! Голосование продлится до 8.00 27 сентября.
Работа победителя будет опубликована в одном из ближайших номеров газеты «Полесская правда». Авторов лучших творений во всех трех номинациях наградят ценными подарками от районной организации РОО «Белая Русь».
Оставьте также свой голос за одного из участников конкурса
Ганна Бажко
МАЛАЯ РАДЗІМА
Яна мне дадзена адзіная
Заўсёды самая любімая,
Яе любоўю я сагрэтая,
І ганаруся ўсюды смела я,
Наталля Паўлавец
ВЯСКОВАЯ
Вясковая. І сэрцам, і душою.
Люблю глядзець, як жыта каласуе
З дзяцінства вершы добрыя чытала,
Вясковая. Я і душой, і сэрцам…
Анатоль Козіч
КАБ КРЫЛЫ БЕЛЫЯ НА ПЛЕЧЫ
Каб крылы белыя на плечы
Свой родны край, такі пяшчотны,
Палёў, лясоў, балот напевы,
Той мілы край, дзе нарадзіўся,
За чымсці нечым не ганюся,
Святлана Лёля
ПАЛЕССЕ – ВЕЧНАЯ ЛЮБОЎ
Над ракой туманнай, на глухім узлессі,
Тут і птушак спеў да сэрца саладзейшы,
Тут красуе сад вялікі – свет чароўны,
Прыгажосцю той ніколі не напіцца –
Па прасторах вольных, ад часоў далёкіх,
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