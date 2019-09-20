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Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»
21.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напоминаем, что редакция газеты «Полесская правда» совместно с районной организацией РОО «Белая Русь» в прошлом году провела творческий конкурс к Году малой родины. Лучшие работы, отобранные редколлегией редакции, были представлены в номинациях
Было решено продолжить конкурс, посвященный Году малой родины! Благодарим тех, кто порадовал нас своим творчеством, а также приглашаем всех желающих поучаствовать в подведении итогов конкурса. Предлагаем вам оставить свой голос за лучшего, на ваш взгляд, автора снимка.
Спешите! Голосование продлится до 8.00 27 сентября.
Работа победителя будет опубликована в одном из ближайших номеров газеты «Полесская правда». Авторов лучших творений во всех трех номинациях наградят ценными подарками от районной организации РОО «Белая Русь».
Оставьте также свой голос за одного из участников конкурса
«Небо над колосящимся полем».
«Дороги малой родины».
«Кошка на окошке».
«Мы из Бреста».
«Чудесная находка».
«Из родного леса».
«Наша дружная семья».
«Богатый урожай».
«В море цветов».
Автор: Марина Воробей (д. Березовичи).
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