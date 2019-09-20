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Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

21.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»Дорогие друзья!

Напоминаем, что редакция газеты «Полесская правда» совместно с районной организацией РОО «Белая Русь» в прошлом году провела творческий конкурс к Году малой родины. Лучшие работы, отобранные редколлегией редакции, были представлены в номинациях «Эссе», «Стихотворение» и «Фотография». По итогам онлайн-голосования были определены победители конкурса, которых чествовали на творческой встрече в редакции газеты. 

Было решено продолжить конкурс, посвященный Году малой родины! Благодарим тех, кто порадовал нас своим творчеством, а также приглашаем всех желающих поучаствовать в подведении итогов конкурса. Предлагаем вам оставить свой голос за лучшего, на ваш взгляд, автора снимка.

Спешите! Голосование продлится до 8.00 27 сентября.

Работа победителя будет опубликована в одном из ближайших номеров газеты «Полесская правда». Авторов лучших творений во всех трех номинациях наградят ценными подарками от районной организации РОО «Белая Русь».

Оставьте также свой голос за одного из участников конкурса
в номинациях «Стихотворение» (здесь)  и «Эссе» (здесь)


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«Небо над колосящимся полем».
Автор: Екатерина Селюжицкая (д. Погост-Загородский).


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«Дороги малой родины».
Автор: Татьяна Финке (д. Борки).


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«Кошка на окошке».
Автор: Анастасия Бонцевич (д. Камень).


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«Мы из Бреста».
Снимок сделан нынешним летом в деревне Камень. Двоюродные сестры автора фотоснимка с пребольшим удовольствием помогают на сенокосе.
Автор: Антон Антановский.


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«Чудесная находка».
Пчелиный рой нашла тетя автора фотоснимка в деревне Трушево.
Автор: Денис Диковицкий.


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«Из родного леса».
Как признается автор снимка, в нынешнее засушливое лето никто не ожидал
увидеть в лесу грибов. Однако такой урожай подберезовиков удалось собрать
всего за 10 минут.
Автор: Наталья Павловец.


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«Наша дружная семья».
Походы в лес за грибами для всей семьи – дело привычное.
Автор: Игорь Ковалевич.


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«Богатый урожай».
Автор: Антон Ковалевич (д. Ласицк).


Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

«В море цветов».

Автор: Марина Воробей (д. Березовичи).

Отметьте лучшего, на ваш взгляд, автора снимка

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Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда» Загрузка ...

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