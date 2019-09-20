Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»

Источник материала: Полесская правда

Дорогие друзья!

Напоминаем, что редакция газеты «Полесская правда» совместно с районной организацией РОО «Белая Русь» в прошлом году провела творческий конкурс к Году малой родины. Лучшие работы, отобранные редколлегией редакции, были представлены в номинациях «Эссе» , «Стихотворение» и «Фотография» . По итогам онлайн-голосования были определены победители конкурса, которых чествовали на творческой встрече в редакции газеты.

Было решено продолжить конкурс, посвященный Году малой родины! Благодарим тех, кто порадовал нас своим творчеством, а также приглашаем всех желающих поучаствовать в подведении итогов конкурса. Предлагаем вам оставить свой голос за лучшего, на ваш взгляд, автора снимка.

Спешите! Голосование продлится до 8.00 27 сентября.

Работа победителя будет опубликована в одном из ближайших номеров газеты «Полесская правда». Авторов лучших творений во всех трех номинациях наградят ценными подарками от районной организации РОО «Белая Русь».

Оставьте также свой голос за одного из участников конкурса

в номинациях «Стихотворение» (здесь) и «Эссе» (здесь)







«Небо над колосящимся полем».

Автор: Екатерина Селюжицкая (д. Погост-Загородский).







«Дороги малой родины».

Автор: Татьяна Финке (д. Борки).







«Кошка на окошке».

Автор: Анастасия Бонцевич (д. Камень).



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«Мы из Бреста».

Снимок сделан нынешним летом в деревне Камень. Двоюродные сестры автора фотоснимка с пребольшим удовольствием помогают на сенокосе.

Автор: Антон Антановский.







«Чудесная находка».

Пчелиный рой нашла тетя автора фотоснимка в деревне Трушево.

Автор: Денис Диковицкий.







«Из родного леса».

Как признается автор снимка, в нынешнее засушливое лето никто не ожидал

увидеть в лесу грибов. Однако такой урожай подберезовиков удалось собрать

всего за 10 минут.

Автор: Наталья Павловец.







«Наша дружная семья».

Походы в лес за грибами для всей семьи – дело привычное.

Автор: Игорь Ковалевич.







«Богатый урожай».

Автор: Антон Ковалевич (д. Ласицк).







«В море цветов».

Автор: Марина Воробей (д. Березовичи).

Отметьте лучшего, на ваш взгляд, автора снимка Екатерина Селюжицкая ("Небо над колосящимся полем")

Татьяна Финке ("Дороги малой родины")

Анастасия Бонцевич ("Кошка на окошке")

Антон Антановский ("Мы из Бреста")

Денис Диковицкий ("Чудесная находка")

Наталья Павловец ("Из родного леса")

Игорь Ковалевич ("Наша дружная семья")

Антон Ковалевич ("Богатый урожай")

Марина Воробей ("В море цветов") Просмотреть результаты