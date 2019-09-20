В Беларуси проживают более 900 тыс. человек в возрасте 70+

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси проживает свыше 2,3 млн человек старше трудоспособного возраста, из них более 900 тыс. — люди в возрасте 70+. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник вчера перед открытием республиканской конференции «Актуальные вопросы организации интегрированной помощи на дому», передает корреспондент БЕЛТА.

«Общемировая тенденция (и Беларусь не исключение) — это старение населения, увеличение продолжительности жизни, снижение рождаемости. Количество людей старше трудоспособного возраста в стране увеличивается, сегодня это свыше 2,3 млн человек, из них более 900 тыс. — люди в возрасте 70+», — сказал Владимир Караник.

У таких людей в силу возраста и хронических заболеваний имеются ограничения в возможностях, и им необходима помощь как медицинская, так и социальная. Медицинская — это кратковременная эпизодическая помощь в момент обострения болезни или при госпитализации. Однако нужна ежедневная и ежечасная медико-социальная помощь, чтобы человек знал, к кому обратиться не только при ухудшении здоровья, но и для решения бытовых вопросов.

Чтобы обеспечить приемлемое качество жизни пожилых граждан, считает министр, необходимо организовать системную работу тех, кто будет помогать. «Сейчас основная задача — интегрировать усилия, чтобы была создана четкая система решения медицинских и социальных проблем. Несмотря на возможности органов госуправления, вряд ли у нас получится только собственными силами создать эту систему. Поэтому должна быть обширная кооперация государства, общественных организаций, неправительственных фондов», — отметил он.

По мнению главы Минздрава, в ближайшие 50 лет объемы помощи, необходимой пожилым людям, будут только увеличиваться. Это, во-первых, ощутимые финансовые нагрузки на государство, во-вторых, серьезная социальная проблема. Если не наладить систему интегрированной помощи, возрастет напряженность в обществе. Поэтому решать вопрос нужно уже сейчас. Одним из начальных этапов стало введение в новую редакцию закона о здравоохранении понятия «медико-социальная помощь». «Закон прошел обсуждение, думаю, на осенней сессии в первом чтении он будет рассмотрен», — заключил Владимир Караник.

Организатором конференции выступает Белорусское Общество Красного Креста совместно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и при поддержке Швейцарского Красного Креста.

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