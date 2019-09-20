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«Девушки зарабатывают больше». Парни-модели - о профессии, деньгах и стереотипах
21.09.2019 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Моделинг — одна из профессий, которую многие стереотипно считают женской. Но в ней есть и мужчины — и мы пригласили их в студию. Поговорили о заработках (у девушек куда больше), гомосексуалах в профессии, отношении родителей и планах на будущее.
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Поговорили о заработках (у девушек куда больше), гомосексуалах в профессии, отношении родителей и планах на будущее.
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