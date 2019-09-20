«Девушки зарабатывают больше». Парни-модели - о профессии, деньгах и стереотипах

Источник материала: Tut.by

Моделинг — одна из профессий, которую многие стереотипно считают женской. Но в ней есть и мужчины — и мы пригласили их в студию. Поговорили о заработках (у девушек куда больше), гомосексуалах в профессии, отношении родителей и планах на будущее.