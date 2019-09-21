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«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

21.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

Праздники как люди: одни уходят, другие остаются… А есть такие, что появляются как бы случайно, однако становятся друзьями. Не знаю, надолго ли мы подружимся с Днем смайлика? Но вот уже несколько лет во всем мире 19 сентября отмечается день рождения веселого значка, которым в сетевых посланиях передают улыбку. Этот значок, возникший из двоеточия, дефиса и скобки, появился в 1982 году благодаря профессору Скотту Фалману. Впрочем, еще в декабре 1963 года американский художник Харви Болл для поднятия настроения сотрудников страховых кампаний, переживавших кризис, нарисовал в качестве профессионального символа смешную схематическую рожицу. А мы давайте вспомним белорусских литературных персонажей, которые тоже могут считаться воплощением смайлика.

1. Нестерка

Самый веселый и улыбчивый персонаж — Нестерка, этакий белорусский Уленшпигель. Первоначально он был героем народных сказок, в 1940 году появилась пьеса “Несцерка” Виталия Вольского и сразу завоевала любовь публики. Вот знаковая сцена диспута о том, где находится центр земли:

Несцерка (выставіў нагу, рашуча). Вось тут! (Паказвае на сваю нагу.)

«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

Шкаляр. Як гэта тут?

Пан (зацікаўлена). Дзе, дзе?

Несцерка. А вы і не ведалі?.. Ды вось тут, якраз пад маёй левай нагой. (Шкаляру.) Хіба ты не бачыш? (Упэўнена.) Тут і знаходзіцца сярэдзіна зямлі. Самы пуп!..

Шкаляр (разгублена). Але ж гэта трэба даказаць!

Несцеркар. Можаш сам праверыць.

Шкаляр. Але якім чынам?

Несцерка. А вельмі проста. Вымеры адлегласць ад маёй нагі да ўсіх канцоў зямлі. Калі будзе няроўна, тады не згаджайся.

Уже в наше время появилась пьеса драматурга Владимира Бутрамеева “Новыя прыгоды Несцеркі”, главный герой характеризуется так: “Той самы, што і шыла ў мяшку схавае, і сухі выйдзе з вады, што сто год па зямлі ходзіць, а ўсё яшчэ малады”.

2. Павлинка

«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

Еще один персонаж, который не представляется без улыбки, – героиня пьесы Янки Купалы “Паўлінка”. У пьесы два финала, счастливый и трагический. Первоначально возлюбленного Павлинки, учителя Якима Сороку, арестовывали, и Павлинка в последней сцене вне себя от горя. Но драматургу Франтишку Алехновичу не понравилась такая концовка веселой комедии, и он ее переписал: Павлинка убегает с любимым. Характер героини это не меняет: девятнадцатилетняя красавица, острая на язык певунья и танцорка любого может высмеять. Якиму, например, говорит: “І-і!!! Ведаю я гэтыя сур’ёзнасці. Перш-наперш будзе, ці я люблю, пасля — ці вельмі моцна, а пасля — ці гатова ўсё чысценька зрабіць, што чарнабрывы Якім захоча, а там, а там… і паехала, як на непадмазаных калёсах… Ці ж не праўда? Аскому нагоніш, пакуль ахвоту спагоніш”. А как она издевается над нежеланным женихом паном Быковским! “Ну і зграбны ж! не раўнуючы — як вол да карэты”.

У пьесы “Павлинка” два финала, трагический и счастливый, но озорной характер героини это не меняет.

3. Вася Веселкин

Позитивный персонаж, ставший символом детского журнала “Вясёлка”, был придуман его главным редактором Василем Виткой. Впервые улыбающийся третьеклассник Вася Веселкин появился в сказке „Буслінае лета” в 1958 году, затем – в «Казцы пра цара Зубра». Выглядел он так:

Меў Васіль наган пры боку,

Меў надзейны меч шырокі —

Нержавеючы,

Фанерны,

Да канца

Герою верны.

«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

Вася Веселкин открывал школу для птиц и зверей, загадывал детям загадки с картинками: “Я, Вася Вясёлкін, шчыры і дапытлівы хлопчык з часопіса “Вясёлка”. Злы цмок заваражыў наш мост. Як жа мне трапіць у свой родны часопіс?” В нынешней “Вясёлке” действует “Галерэя Васі Вясёлкіна”, персонаж считается постоянным членом редколлегии, а в редакционном музее можно увидеть куклу Васю Веселкина.  

В белорусской литературе есть герои, которых можно обозначить смайликом.

4. Паны Кублицкий и Заблоцкий

 А вот сразу два смайлика: паны Кублицкий и Заблоцкий, персонажи Петра Васюченко. Известный литературовед, мастер стиля, создал особый мир сказочной шляхетской Беларуси, с отсылками к барокко и литературным памятникам.

«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

“Ото ж былі паны! Колькі яны пазараблялі гузоў на свае галовы — усё праз фанабэрыю, прагавітасць, недарэчныя дзівацтвы! І шкода часам іх, ды смех разбірае: ну ж і шалапуты!”

Паны Кублицкий да Заблоцкий варили собственные сапоги – а что поделать, если “засталася на дваіх адна ўбогая хаціна, у падполлі — вецер ды галодныя мышы. Ні курчаці, ні парасяці, хлеба ані каліва”, воевали с поганым Цмоком, ходили в поход, “калі пасварыліся князь Дрыгайла з каралём Гарбузом Васямнаццатым”, ловили Кита Велерыба. Первая книга про авантюры панов вышла в 1997 году, затем появились сиквелы и пьеса.

5. Миколка-Паровоз

Повесть Михася Лынькова появилась в 1936 году. Неунывающий Миколка на пару с дедом Остапом борется против панов и жандармов. Одна из самых забавных сцен – спасение красноармейского отряда из деревни, которую вот-вот займут немецкие солдаты. Командир дает распоряжение уходить под видом похоронной процессии, а в гроб спрятать пулемет. Замысел удался, и тут Миколка глянул на деда “і ледзь не самлеў. Ужо блізка немцы, а дзед нясе крыж і на сябе не глядзіць. Вісяць на поясе ў дзеда дзве бомбы, забыўся той па старой памяці на іх, не схаваў. І як запяе тут Міколка ды на новы лад:

— Ве-е-чная па-а-мяць… Дзеду, дзеду, бо-о-мбы хавай, што на поясе вісяць…

«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

І ўсе падхапілі басам:

— Што на поясе вісяць… што на поясе вісяць…”

Улыбайтесь почаще и не жалейте смайликов белорусским писателям!

«Смайлику» исполнилось 37 лет. Названы самые улыбчивые персонажи белорусской литературы

СБ
 
 
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Праздники как люди: одни уходят, другие остаются… А есть такие, что появляются как бы случайно, однако становятся друзьями. Не знаю, надолго ли мы подружимся с Днем...
 
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