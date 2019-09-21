|
5 интересных фактов о Брестской таможне
22.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
20 сентября белорусские таможенники отмечали профессиональный праздник. В честь события корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни рассказали 5 интересных фактов, связанных с их деятельностью.
Факт 1-й. В Брестской таможне функционирует первый и пока единственный в Беларуси инспекционно-досмотровый комплекс, предназначенный для сканирования грузовых железнодорожных составов. Он позволяет существенно сократить время проведения операций таможенного контроля и является эффективным инструментом для выявления незаконного перемещения через границу товаров, следующих железнодорожным транспортом.
Факт 2-й. В городе Бресте существует улица Мытная, названная в честь брестских таможенников. Она расположена в активно застраиваемом втором юго-западном микрорайоне в непосредственной близости от пункта таможенного оформления «Варшавский мост». Сейчас – это небольшая дорога от улицы Махновича до Грибоедова, но в перспективе улица Мытная свяжет Варшавское шоссе с Ковельским и органично станет частью знаменитого Брестского Западного обхода, построенного к тысячелетию областного центра.
Надо отметить, что улица с таким названием существовала в Брест-Литовске ранее, что документально подтверждено планом города 1824 г.
Помимо, улицы Мытной, на знаменитой аллее фонарей установлена скульптурная композиция, посвященная Брестской таможне. В ее основе расположен ключ, обозначающий таможенный контроль, безопасность и силу, открывающую и закрывающую ворота границы нашей страны. Венчает ее изображение земного шара, который символизирует соединение транспортных сообщений, пролегающих через Брест.
Факт 3-й. В городе Бресте на протяжении 30 лет работает музей «Спасенные художественные ценности», в котором экспонируются предметы искусства и антиквариата, незаконное перемещение через границу которых предотвращено сотрудниками Брестской таможни и пограничниками.
На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея и его филиала — музея «Спасенные художественные ценности» — хранится свыше 10 тысяч предметов искусства и антиквариата. Большую часть экспонатов составляют иконы – более 3 тысяч.
Брестская таможня вместе с командой «Меркурий» не только участвуют в соревнованиях, но и сама их организует. С 2007 г. в Бресте проводится Международный турнир среди сборных таможенных служб. За 13 лет его существования участниками популярного турнира стали спортсмены из Беларуси, Армении, России, Кыргызстана, Латвии, Украины, Молдовы, Азербайджана и Словакии.
С 2016 года таможня стала инициатором проведения городского детского турнира «Кубок Меркурия» среди школ областного центра, который ежегодно проходит на осенних и зимних каникулах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)