5 интересных фактов о Брестской таможне

Источник материала: Полесская правда

20 сентября белорусские таможенники отмечали профессиональный праздник. В честь события корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Брестской таможни рассказали 5 интересных фактов, связанных с их деятельностью.









Факт 1-й. В Брестской таможне функционирует первый и пока единственный в Беларуси инспекционно-досмотровый комплекс, предназначенный для сканирования грузовых железнодорожных составов. Он позволяет существенно сократить время проведения операций таможенного контроля и является эффективным инструментом для выявления незаконного перемещения через границу товаров, следующих железнодорожным транспортом.













Факт 2-й. В городе Бресте существует улица Мытная, названная в честь брестских таможенников. Она расположена в активно застраиваемом втором юго-западном микрорайоне в непосредственной близости от пункта таможенного оформления «Варшавский мост». Сейчас – это небольшая дорога от улицы Махновича до Грибоедова, но в перспективе улица Мытная свяжет Варшавское шоссе с Ковельским и органично станет частью знаменитого Брестского Западного обхода, построенного к тысячелетию областного центра.

Надо отметить, что улица с таким названием существовала в Брест-Литовске ранее, что документально подтверждено планом города 1824 г.

Помимо, улицы Мытной, на знаменитой аллее фонарей установлена скульптурная композиция, посвященная Брестской таможне. В ее основе расположен ключ, обозначающий таможенный контроль, безопасность и силу, открывающую и закрывающую ворота границы нашей страны. Венчает ее изображение земного шара, который символизирует соединение транспортных сообщений, пролегающих через Брест.













Факт 3-й. В городе Бресте на протяжении 30 лет работает музей «Спасенные художественные ценности», в котором экспонируются предметы искусства и антиквариата, незаконное перемещение через границу которых предотвращено сотрудниками Брестской таможни и пограничниками.

На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея и его филиала — музея «Спасенные художественные ценности» — хранится свыше 10 тысяч предметов искусства и антиквариата. Большую часть экспонатов составляют иконы – более 3 тысяч.





Факт 4-й. Главной спортивной гордостью и визитной карточкой Брестской таможни является команда по мини-футболу «Меркурий» — победитель и призер многочисленных международных и республиканских соревнований.

Брестская таможня вместе с командой «Меркурий» не только участвуют в соревнованиях, но и сама их организует. С 2007 г. в Бресте проводится Международный турнир среди сборных таможенных служб. За 13 лет его существования участниками популярного турнира стали спортсмены из Беларуси, Армении, России, Кыргызстана, Латвии, Украины, Молдовы, Азербайджана и Словакии.

С 2016 года таможня стала инициатором проведения городского детского турнира «Кубок Меркурия» среди школ областного центра, который ежегодно проходит на осенних и зимних каникулах.





Факт 5-й. Старший инспектор Брестской таможни Анатолий Бритун в свободное от работы время пишет о родной стране и ее истории романы, повести и рассказы. Анатолий Бритун – член общественного объединения «Союз писателей Беларуси» и лауреат литературной премии имени В.А. Колесника. Он влюблен в белорусскую литературу и сам пишет на родном языке. Специально к 1000-летнему юбилею города Бреста писатель-таможенник выпустил книгу «Трылогiя прыгод тысячагоддзя», куда вошли три произведения автора, посвященные героическим страницам истории нашей страны. Презентацию нового издания Анатолий Бритун провел на XXVI Дне белорусской письменности, который состоялся 31 августа и 1 сентября в г. Слоним.