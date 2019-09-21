Пинский сельский РЭС составил антирейтинг деревень – похитителей электроэнергии

Источник материала: Полесская правда



Электрическая энергия является одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности населения. Год от года увеличивается ее потребление, вызванное стремлением человека к облегчению быта, к комфорту, благосостоянию и улучшению качества жизни.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в абонентском отделе Пинского сельского РЭС, своевременному расчету за потребленную электроэнергию уделяется особое внимание. Для этих целей, регулярно проводятся плановые контрольные проверки расчетных приборов учета, а также рейдовые проверки электроустановок и средств расчетного учета потребителей (бытовых абонентов) службами Пинского сельского РЭС.

Проверки учетов потребителей производятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих выявлять технически сложные и скрытые виды нарушений. ­

При обнаружении у бытового потребителя самовольного изменения схемы подключения расчетного электросчетчика, его повреждения или срыва пломб, устройства электропроводок, не предусмотренных проектом, самовольного подключения электроприборов и оборудования – составляется «Акт о самовольном (бездоговорном), безучетном потреблении электрической энергии (мощности) и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии и мощности».

На основании акта рассчитывается сумма ущерба по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, исходя из мощности электроприемников, подключенных безучетно, либо максимально допустимого тока проводника, которым выполнено безучетное подключение или номинального тока защитного аппарата. Согласно законодательству, информация о нарушителе передается в органы Госэнергогазнадзора для привлечения его к административной ответственности.

На территории Пинского района за 8 месяцев текущего года составлено 208 актов о нарушении Правил электроснабжения на сумму 26 118,33 рубля, что составляет 137 330 кВт*час потребленной электроэнергии.

Самые крупные хищения были выявлены:

в Горново (в сумме 2 658,86 рубля на 13 841 кВт*час),

в Чернеевичах (в сумме 1 853,38 рубля за 9 648 кВт*час),

в Молодельчицах (в сумме 1 861,83 рубля за 9 692 кВт*час),

в Дубое (в сумме 206,75 рубля за 1 076 кВт*час),

в Соколовке (в сумме 469,50 рублей за 2 444 кВт*час).

После составления акта, согласно п. 213 Правил электроснабжения, энергоснабжающая организация имеет право обязать абонента вынести вводное устройство с прибором учета за (на) границу земельного участка согласно выданному абоненту предписанию.

Позвонив по телефонам (0165) 33 19 28 или 33 02 11, вы сможете сообщить о факте нарушения Правил электроснабжения. Прием звонков производится анонимно, вся сообщаемая информация записывается и проверяется специалистами филиала Пинские ЭС.

Пинский сельский РЭС также информирует о необходимости ежемесячной оплаты потребленной электроэнергии в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. При наличии задолженности за два и более расчетных периодов, энергоснабжающая организация имеет право приостановить подачу электроэнергии. Последующее подключение абонента производится в порядке очередности после погашения долга и оплаты затрат за отключение и последующее подключение, согласно калькуляции.