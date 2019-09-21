«Запахло настоящей реформой». Эксперт высказал мнение о совещании в Минобразования

Источник материала: Tut.by

На последнем заседание общественно-консультативного совета (ОКС) при Министерстве образования было заявлено о возможных реформах. Об этом в фэйсбуке написал репетитор, член ОКС при Минобре Андрей Григорьев .

Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

По словам Григорьева, заседание вышло «эмоциональным и честным». И, по его мнению, «наконец-то запахло настоящей реформой».

Итак, что планируется.

В десятые-одиннадцатые классы предлагается набирать учеников с общим баллом не ниже семи, а то и восьми. Исключения возможны для аграрных классов. «Далее — профильные классы, на данный момент школа готова предложить порядка 100 специальностей в системе среднего образования», — пишет Григорьев.

В проекте предусматривается отмена выпускных школьных экзаменов (пока по двум дисциплинам) и объединение их с ЦТ. «В итоге ученики будут получать вместе с аттестатом сертификаты для поступления в ВУЗ. Тестирование будет проводиться на базе РИКС в апреле. Остаётся вопрос с подвозом выпускников в центры тестирования, но, полагаю, оптимальный вариант найдут. В мае подготовка к экзамену по иностранному и профильному экзамену», — поясняет Григорьев.

После девятого класса диктант планируется заменить изложением, помимо этого могут быть математика (письменно) и история.

Рассматривается вопрос об обязательном сочинении после 11 класса. По словам Григорьева, министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что дети не умеют формулировать мысли и писать связные тексты, но этому нужно учить, на это нужно время. Есть опасение плагиата из интернета. Последнее, с точки зрения Андрея Григорьева, не совсем оправданно, поскольку есть специальные программы для проверки. Но, по мнению Карпенко, это большая затрата времени проверяющих, пишет Григорьев.

Возможно также введение дополнительных внутренних экзаменов в вузах. Психологические тесты, собеседования. В качестве примера был выбран лингвистический университет, куда ЦТ явно не достаточно, пояснил член ОКС.

Планируется дать полную свободу преподавателям в плане выбора количества домашнего задания (можно будет отклоняться от программы) и самому решать в какой манере подавать материал.

В связи с трагическими случаями в школах предлагается увеличить количество часов психологии в педагогических вузах. Кроме этого планируется ввод дисциплины «кризисная психология». Школьного психолога хотят вывести из подчинения директору школы, с сохранением кабинета на территории школы.

На ОКС также было предложено разработать этический кодекс педагога.

А вот контракта с родителями ждать не стоит, по крайней мере, при министре Карпенко, у которого «к этой идее резко отрицательное отношение», считает Григорьев. Он еще раз подчеркнул, что озвученные инициативы всего лишь проект.

На все перемены запланировано четыре года.