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«Запахло настоящей реформой». Эксперт высказал мнение о совещании в Минобразования
22.09.2019 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На последнем заседание общественно-консультативного совета (ОКС) при Министерстве образования было заявлено о возможных реформах. Об этом в фэйсбуке
По словам Григорьева, заседание вышло «эмоциональным и честным». И, по его мнению, «наконец-то запахло настоящей реформой».
Итак, что планируется.
В десятые-одиннадцатые классы предлагается набирать учеников с общим баллом не ниже семи, а то и восьми. Исключения возможны для аграрных классов. «Далее — профильные классы, на данный момент школа готова предложить порядка 100 специальностей в системе среднего образования», — пишет Григорьев.
В проекте предусматривается отмена выпускных школьных экзаменов (пока по двум дисциплинам) и объединение их с ЦТ. «В итоге ученики будут получать вместе с аттестатом сертификаты для поступления в ВУЗ. Тестирование будет проводиться на базе РИКС в апреле. Остаётся вопрос с подвозом выпускников в центры тестирования, но, полагаю, оптимальный вариант найдут. В мае подготовка к экзамену по иностранному и профильному экзамену», — поясняет Григорьев.
После девятого класса диктант планируется заменить изложением, помимо этого могут быть математика (письменно) и история.
Рассматривается вопрос об обязательном сочинении после 11 класса. По словам Григорьева, министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что дети не умеют формулировать мысли и писать связные тексты, но этому нужно учить, на это нужно время. Есть опасение плагиата из интернета. Последнее, с точки зрения Андрея Григорьева, не совсем оправданно, поскольку есть специальные программы для проверки. Но, по мнению Карпенко, это большая затрата времени проверяющих, пишет Григорьев.
Возможно также введение дополнительных внутренних экзаменов в вузах. Психологические тесты, собеседования. В качестве примера был выбран лингвистический университет, куда ЦТ явно не достаточно, пояснил член ОКС.
Планируется дать полную свободу преподавателям в плане выбора количества домашнего задания (можно будет отклоняться от программы) и самому решать в какой манере подавать материал.
В связи с трагическими случаями в школах предлагается увеличить количество часов психологии в педагогических вузах. Кроме этого планируется ввод дисциплины «кризисная психология». Школьного психолога хотят вывести из подчинения директору школы, с сохранением кабинета на территории школы.
На ОКС также было предложено разработать этический кодекс педагога.
А вот контракта с родителями ждать не стоит, по крайней мере, при министре Карпенко, у которого «к этой идее резко отрицательное отношение», считает Григорьев. Он еще раз подчеркнул, что озвученные инициативы всего лишь проект.
На все перемены запланировано четыре года.
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По словам Григорьева, заседание вышло «эмоциональным и честным». И, по его мнению, «наконец-то запахло настоящей реформой».
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