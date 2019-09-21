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Поломалась, но не сломалась. Как колясочница из Гомеля убедила всех, что она может и должна родить

22.09.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Артемия на этот день много планов: самые ближайшие — поесть и сходить на улицу. Как только с первым разобрались, малыш отправляется в коляску. Правда, не в детскую прогулочную, а в мамину — инвалидную. С тех пор, как он научился сидеть, у них одно средство передвижения на двоих — так удобнее всем. Потом — дверь, лифт, электроподъемник, пандус, пара высоких неудобных бордюров и — наконец, можно расслабиться! Мама немного раскраснелась и запыхалась, но, как всегда, улыбается. В ответ улыбается и Артемий. Эта история — о том, как с инвалидностью можно жить полноценной жизнью, быть счастливой и делать счастливыми других.


Переломный момент

— В 22 года я взяла отпуск и поехала отдыхать с друзьями в Индию. Облокотилась в отеле о балконные перила — и полетела вниз. Высота была небольшая — всего

два метра, но приземлилась неудачно — прямо на ступеньки спиной, — почти без эмоций рассказывает гомельчанка Алена Гербаносенко о событиях пятилетней давности, сломавших ее позвоночник и жизнь.

А дальше — больницы, бесконечные слезы родных, месяцы реабилитации, беспомощность и, наконец понимание, что, все, что происходит, не кошмарный сон, а теперь такая жизнь.


— У меня повреждены 10-й и 11-й грудные позвонки. Врачи обычно не говорят пациенту, что ходить он после такого уже не будет. И мне не говорили. Но я и так это понимала, хотя в глубине души все-таки надеялась на чудо. Как и все, наверное, — снова улыбается Алена.

Примерно год после случившегося она истязала себя в реабилитационных центрах: казалось, что все это временно, что вот-вот встанет и пойдет… Когда очередную накопленную сумму нужно было потратить на реабилитационную поездку за границу, Алена призадумалась и решила эти деньги вложить в другое — покупку автомобиля с ручным управлением (тем более, до инвалидности уже водила авто). Затем — сменила инвалидную коляску на более мобильную, чтобы самостоятельно поднимать ее и складывать при пересадке в машину. Теперь у девушки на это уходит пару минут.


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«До инвалидности у меня не было столько счастья»

— В соседнем доме живет парень. Год назад пересел в коляску — автомобильная авария. Сейчас он в жуткой депрессии. Его мама ко мне подходила, просила поговорить. Но он пока не слышит. У меня, наверное, другой характер. Я сразу рассудила — что толку сидеть и плакать? Да, теперь жизнь такая, она стала немного сложнее, ну и что? — спокойно рассказывает Алена. И уточняет: с тех пор жизнь ее не просто изменилась, а стала интересней и насыщеннее.

— До инвалидности у меня не было столько счастья, сколько сейчас, столько друзей, любимых людей вокруг, а еще не было самого главного — моего сына. Теперь у меня есть все.


Алену мотивировали истории таких же колясочников — успешных, красивых, сильных. Особенно вдохновила россиянка Ксения Безуглова: у женщины трое детей, которых она родила уже после травмы.

Тогда эта мысль засела где-то в подсознании, а пока Алена познакомилась с такими же, как сама, колясочниками, вступила в Республиканскую ассоциацию, посещала лагеря активной реабилитации, турслеты. На одном из них познакомилась с молодым человеком…

— Нет, он не колясочник. Ой, а можно не будем про него? — просит Алена и поясняет: с отцом ребенка пришлось расстаться.

Беременность была запланированной и очень желанной

— Беременность была запланированной и очень желанной. Пришла в консультацию становиться на учет, для врачей и медсестер это было неожиданностью. Говорят: «Ты что, какие роды, у тебя же заболевание!». Я отвечаю: «Какое заболевание? У меня же все органы в порядке, только ноги не работают». Аборт не советовали, но в первое время в консультации все очень напрягались. Отправили к неврологу, собирали консилиум.


Гинеколог Ирина Потоцкая, наблюдавшая Алену весь период в Женской консультации Филиала № 3 Гомельской центральной городской поликлиники, не скрывает: когда увидела свою новую пациентку, растерялась.

— За 20 лет врачебной практики я с пациентами с травмой спинного мозга не сталкивалась. Но Алена так была уверена своих силах, настолько была решительно настроена, что это ее настроение вскоре передалось и мне. Она сказала, что все знает, что полно таких примеров. Я стала изучать вопрос, и поняла, что не стоит переживать,

Сложности, конечно, возникали. И связаны, вспоминает врач, они были в основном с безбарьерной средой, точнее, с ее отсутствием. Во многих медучреждениях, которые Алене приходилось посещать на протяжении беременности, не было пандусов, а в кабинетах консультации — специального кресла для колясочниц: беременную приходилось смотреть на кушетке.

В гомельской больнице, куда за месяц до родов легла Алена, также не было условий для женшин с инвалидностью. Поэтому рожать будущая мама отправилась в Минск в РНПЦ «Мать и дитя».- сама за рулем, рядом на пассажирском сиденье с ней ехала мама.


Решаются единицы — в основном, из-за отсутствия условий

Несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться, Алена — не единственная в последние годы в Беларуси молодая мама-колясочница. Два года назад в Мозыре стали родителями Анна и Евгений Шевко — она «спинальник», он — «шейник» (помните, мы о них писали?)

— По статистике, в Беларуси более 15 тыс. людей имеют травму спинного мозга, 10 тыс. из них в возрасте, когда можно завести малыша. Но пока на это решаются единицы, — говорит Евгений Шевко.

— Еще лет 10 назад случаи рождения детей у инвалидов-колясочников были крайне редки. Статистики нет, но мы знаем о 2−3 рождениях по стране ежегодно, — говорит координатор программной деятельности ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения) Александр Давиденко. — В Швеции, по данным наших коллег из Каролинского университета, который изучает репродуктивное здоровье людей с инвалидностью, например, рожают 15−20 женщин в год. У нас небольшое исследование среди мам-колясочниц в прошлом году проводила для ЮНФПА Александра Чичикова (Мисс мира на инвалидной коляске — 2017). Оказалось, что лишь около четверти респондентов ответили, что испытывали существенные проблемы с медицинской помощью, касающейся репродуктивного здоровья. Да, при беременности у женщин с последствиями спинальной травмы могут усилиться характерные проблемы с артериальным давлением, кишечником, мочевым пузырем, повышается риск, например, преждевременных родов, но в целом эти риски могут быть даже меньше, чем, например, при избыточном весе или у курящих женщин. А вот большая часть опрошенных — две трети — среди основных сложностей отмечали именно проблемы безбарьерной среды.

Алена живет в новом микрорайоне Гомеля. Но пандусов и подъемников в проекте не было даже в ее относительно новом доме. Пришлось выбивать самой — говорит, годами. И в конце концов девушке посчастливилось найти спонсоров. И — поверить в себя. А еще — встретить гинеколога Потоцкую. И теперь у нее есть Артемий. Но так в нашей стране везет пока далеко не всем.


А тем временем, в Беларуси запустили новый проект о женском здоровье. Его цель — установить хотя бы по одному гинекологическому креслу для женщин с инвалидностью в каждом областном центре Беларуси

В Минске стартовала краудкампания «Бязмежная» («Безграничная») — на Ulej.by собирают деньги на покупку гинекологического кресла, адаптированного для потребностей женщин с инвалидностью.

Главный лот крауд-проекта — сертификат на диагностический комплекс от Клиники женского здоровья EVA CLINIC, включающий в себя полный перечень процедур, необходимых для регулярного ежегодного осмотра у гинеколога. Во время краудкампании приобрести его на Ulej.by можно будет с 30% скидкой: за 70 белорусских рублей вместо 99. Так организаторы не только рассчитывают собрать необходимую сумму на покупку кресла, но и хотят напомнить женщинам о важности регулярно посещать гинеколога. Активировать лот можно в течение года с момента покупки.

Дополнительные варианты поддержать проект — специальные лоты от Екатерины Безруковой, дизайнера TIKOTA UNIQUE. Участники смогут приобрести майку или поясную сумку с символикой «Бязмежной».

10 рублей от продажи каждого лота будут перечислены в фонд проекта.

Краудкампания на Ulej.by продлится до 12 октября. Организаторы проекта также приглашают всех заинтересованных женщин принять участие в открытых встречах с экспертами, где участницы смогут обсудить особенности заботы о своем здоровье и получить ответы на любые вопросы. Полное расписание будет на сайте.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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«До инвалидности у меня не было столько счастья, сколько сейчас, столько друзей, любимых людей вокруг, а еще не было самого главного - моего сына. А теперь у меня есть...
 
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