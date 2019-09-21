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Я живу в Большом Нежкове. Зачем 73-летняя «паненка» открыла дома музей

22.09.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что бы вы сделали с родительской хатой в деревне? Ездили бы жарить шашлык и сажать картошку? «Банально и скучно», — сказала бы вам 73-летняя Римма Савицкая. Она сделала в своем доме музей своей семьи и деревенского быта и привечает всех, кто заходит повертеть в руках капкан для «тхоря», потрогать бабушкин «святошный» фартук с вышивкой и удивиться деревянной люльке, в которой качали пенсионерку и всех ее братьев и сестер.


Этим материалом TUT.BY продолжает свой проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где родился, вырос и остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

Нужно сказать сразу: Большой Нежков — нетипичная для нашего проекта деревня. Она не «умирает» и, похоже, даже не собирается. Во-первых, ей сильно повезло географически. Под боком гудит скоростная трасса М4. До границы Могилева — 20 км. Рядом, через речку, — крупный агрогородок Вишов с больницей, магазинами, школой и детсадом.

Во-вторых, повезло с людьми, которые любят эту «маленькую Швейцарию» и возвращаются сюда поколение за поколением. В Большом Нежкове нет пустующих домов, говорят местные: в родительские хаты возвращаются дети, потом дети этих детей. И пусть не живут постоянно, но сажают цветы, яблони, огороды.


Река Вабич в деревне Большой Нежков.

В родительскую хату вернулась на пенсии и Римма Кирилловна. И создала музей — своей семьи и быта деревни, «чтобы дети и внуки знали, как раньше жили — без телефонов и тракторов».

«Соседи крутили пальцем у виска»

Ничто не предвещало появления музея в типичном для Большого Нежкова доме. Римма Савицкая в молодости уехала в Могилев и там жила и работала. А выйдя на пенсию, решила обустроить хату.

Все началось с того, нужно было что-то делать с навесом, который построил еще отец. Сооружение нехитрое: подпорки, перекрытие — и все. Когда-то под ним даже стояли лошади — их разводил брат Риммы Кирилловны. Навес предлагали снести, но Римма Кирилловна предпочла не разрушать, а созидать.

В итоге навес превратился в летнюю веранду, а дальше встал вопрос, что делать с ней. Римма Кирилловна подумала, что просто поставить тут диваны — скучно и слишком просто. А тут еще и завалы на чердаке стала разбирать, где хранилось наследие семьи: посуда, мебель, сельхозинвентарь, прялка. Даже деревянная люлька, в которой качали Римму Кирилловну и всех ее братьев и сестер, сохранилась.






— Я идеологический работник и человек неверующий, но мне будто было знамение свыше. Будто отец хотел, чтобы я создала этот музей, — все сохранил, — говорит пенсионерка.

Около года назад она стала превращать веранду в музей. С чердака сюда перекочевали родительская «шафа», старинный самовар, миниатюрные подстаканники и ретро-сервизы, масляная лампа, печатная машинка. Нашелся даже инструмент по резке и формовке торфа на брикеты.

— Соседи крутили пальцем у виска. Смеялись, мол, чего удумала — музей дома делать. А я по гороскопу телец: если что хочу, обязательно сделаю, — смеется Римма Савицкая. — Теперь ко мне приходят все. Взрослые особенно любят на скамейках посидеть — это новодел, конечно, но «под старину».

Уюта домашнему музею Римма Кирилловна добавила с помощью вышитых мамой рушников. А еще повесила фотографии семьи и заказала на полстены фамильное древо.


«Паненки» и «казаки»

Историю своей семьи Римма Кирилловна связывает с историей деревни. Просто как-то решила выяснить, откуда корни. Вспомнила, что их с сестрами директор школы называл «паненками», а у семьи в деревне было прозвище «казаки». Почему — женщина решила выяснить только на пенсии.

— Сколько я по музеям ходила, по библиотекам — и узнала, что в 1855 купчую крепость на село Большой Нежков получил статский советник Николай Юрьевич Савицкий. Жил он тут с семьей в фольварке — белом, двухэтажном. На его месте потом построили детский сад. А люди до сих пор находят в земле вещи — чугунок там или еще что. Говорят, что это панский.

По собранным Риммой Кирилловной сведениям, пан Савицкий забрал двух дочерей и уехал в Киев в 1917 году из-за революции. Что с ним было после, она не знает. Но говорит, что ее семья по отцовской линии — потомки племянника Николая Савицкого, который приехал в Большой Нежков чуть позже и выкупил землю. Звали его Никита Сергеевич, и был он сыном брата того самого пана Савицкого.


— Родители не признавались о своем родстве с панами — это было опасно в то время. Но мимоходом что-то такое проскакивало. Не просто же так нас с сестрами директор «паненками» называл. А прозвище «казаки» нашей семье дали, наверное, из-за того, что Антон Савицкий, еще один брат пана Николая, был подполковником.

Отца же Риммы Кирилловны все звали «царь» — за властный характер. Семью, говорит женщина, он держал в кулаке, потому все получили образование и «вышли в люди». Отец работал завхозом в школе, растил яблоневый сад и «на яблоках» детей вырастил, выучил, и поставил на ноги.

Некоторые односельчане относятся к истории семьи, которую рассказывает Римма Кирилловна, мягко говоря, скептически. Но подтверждают, что ту самую разрушающуюся церковь святых Петра и Павла на другой стороне реки, то есть уже в Вишове, вроде бы местный помещик строил как домашнюю.



— Фамилия помещика тоже была как-то связана с вишней, но он никак не был Савицким. И тайных ходов в церкви никаких нет — мы с пацанами в детстве там все облазили. Хотя церковь красивая и нетипичная для зодчества 18 века — она полностью из кирпича, даже купол, — говорит уроженец Большого Нежкова Борис.

Он также утверждает, что Большой Нежков был всего-то небольшим поселением и существовал как перевалочный пункт из Могилева в Головчин — мол, современный агрогородок и раньше был довольно крупным населенным центром, где проводились большие ярмарки.

Как бы там ни было, историю названия Большого Нежкова Римма Кирилловна тоже попыталась установить. И по ее данным, есть две версии. Первая — раньше деревня называлась Низков, но удобства ради ее переименовали в Нежков. Вторая — что раньше на этом месте рос густой лес, по-старославянски — «неж». И когда лес стали вырубать, сплавляя его по реке, место назвали Нежковом.

«Хочу палочку повесить»

Но оставим этимологию профессионалам. Факт в том, что в музее «Семья» Риммы Кирилловны можно увидеть и потрогать все, с помощью чего мы пришли в 21 век. Вместо калькуляторов — счеты, вместо клавиатуры — печатная машинка. И никаких вам смайликов и эмоджи! Есть тут и «родители» комбайна — цеп, или молотило, и серп.

На стенах — мода от кутюр прошлого века: самодельные лапти, которые носил дед, и юбка со «святошным» фартуком бабушки Устиньи.

— Я все хочу повесить палочку — обычную, деревянную. Это была моя игрушка в детстве. Помню, иду пасти свиней, привяжу к палочке веревочку — и тяну за собой. Я воображала, что это корова — так и играла, — усмехается Римма Савицкая, сравнивая детство свое и внуков. Те, кстати, бабушку поддерживают: говорят, классно придумала.

Часть экспонатов музея «Семья» — старинный самовар, швейную машинку Singer, шифоньер, лампы, — у Риммы Кирилловны предлагали купить. Отказала. Они останутся тут так же, как и панно с лошадьми в память о брате.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

На время холодов пенсионерка переедет в Могилев к дочери. Но музей не закроет — будет приезжать присматривать за домашней птицей и пускать в него всех желающих. Бесплатно, конечно.

— Отец всегда говорил, что любит землю. Я, молодая девчонка, думала: ну за что эту грязь любить? А теперь понимаю, — на мгновение задумывается Римма Савицкая. — Эта любовь, наверное, с возрастом приходит. Это же такое богатство — земля, свой дом. А музей… Это моя отдушина. Если кому-то еще понравится, значит, все было не зря.

 
Теги: Могилев
 
 
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Что бы вы сделали с родительской хатой в деревне? Ездили бы жарить шашлык и сажать картошку? «Банально и скучно», - сказала бы вам 73-летняя Римма Савицкая
 
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