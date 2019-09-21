|
Каждый белорус получит СМС о начале переписи населения
22.09.2019 20:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Каждому белорусу придет СМС о начале переписи населения. Об этом в программе «
«Каждому гражданину Республики Беларусь придет СМС-оповещение. Причем там будет указано, кто может переписаться (это будет очень кратко), и также будет предоставлен адрес интернет-переписи. То есть можно будет с мобильного телефона, например, сразу войти на наш сайт по переписи через интернет и практически начать перепись», — сказала Медведева.
Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить на
Переписаться можно будет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)