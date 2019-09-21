Каждый белорус получит СМС о начале переписи населения

Источник материала: Tut.by

Каждому белорусу придет СМС о начале переписи населения. Об этом в программе « Неделя » на СТВ сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

«Каждому гражданину Республики Беларусь придет СМС-оповещение. Причем там будет указано, кто может переписаться (это будет очень кратко), и также будет предоставлен адрес интернет-переписи. То есть можно будет с мобильного телефона, например, сразу войти на наш сайт по переписи через интернет и практически начать перепись», — сказала Медведева.

Перепись населения пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов , в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях.

Переписаться можно будет через интернет , на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Того, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября).