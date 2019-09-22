ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На базе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» состоялся «Велопробег — 2019», посвященный 75-летию освобождения Беларуси

23.09.2019 — Новости Общества | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Третий год работники предприятия принимают участие в корпоративной патриотической акции. Мероприятие настолько понравилось сотрудникам, что некоторые приезжают бороться за приз всей семьей.

На базе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» состоялся «Велопробег — 2019», посвященный 75-летию освобождения Беларуси

На снимке: участники заезда готовятся к старту

— Наш велопробег — это не просто соревнование, а возможность проявить патриотизм и корпоративый дух, — рассказывает председатель профкома открытого акционерного общества Раиса Ершова. — Ключевой момент мероприятия — это не награждение, а возложение цветов на могилу погибшего земляка Героя Советского Союза Михаила Сильницкого.

Единой колонной двинулись члены организации к захоронению Героя. Здесь ученики Куринской школы представили трогательную литературно-патриотическую композицию о храбром земляке.


На базе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» состоялся «Велопробег — 2019», посвященный 75-летию освобождения Беларуси

На снимке: участники заезда готовятся к старту

Команды «Старт» не было. Вместо нее главный судья, директор ФСК «Урожай» Алексей Кулинич и сотрудники ГАИ провели инструктаж по технике безопасности с участниками велопробега.

— Бейсболки переверните козырьком назад, ехать придется против ветра, — предупредил Алексей Кулинич. — Не торопитесь, а если устанете, съезжайте с трассы и садитесь в служебный автобус, который будет следовать за вами. Проигравших у нас нет, все вы — победители.

Сотрудники отдела ГАИ РОВД в рамках месячника по безопасности напомнили участникам заезда о соблюдении правил дорожного движения, необходимости использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток. В целях профилактики рассказали о дорожно-транспортном травматизме с уязвимыми участниками дорожного движения.

— В прошлом году наш велопробег был приурочен ко Дню Независимости, в этом   — заезд перенесли на осень, — рассказал старейший велосипедист, по совместительству главный экономист предприятия Александр Денисевич.


На базе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» состоялся «Велопробег — 2019», посвященный 75-летию освобождения Беларуси

На снимке:участники заезда готовятся к старту.

Без выстрела, выкрика и даже без маха руки двинулась вереница велосипедов к финишу. Никто не торопится, ведь настоящий старт будет у поворота на деревню Красный Двор, а сейчас так — разогрев.

18 участников боролись за медали в личном и командном зачетах. По итогу призером в личной номинации стал Юрий Коношевич. С разрывом в несколько секунд прибыли Максим Пономаренко и Павел Локтев, заняв второе и третье места соответственно. В командном велопробеге третье место заняла администрация птицефабрики, сотрудники авто-транспортного парка заслужили серебро. Лучший результат показали представители бройлерного цеха.

«Велопробег — 2019» не ограничился пятикилометровым маршрутом «Верховье — Курино». Также прошли соревнования по фигурному вождению велосипеда на автостоянке, где призовые места распределились следующим образом: «бронза» досталась Анастасии Лабановской, представляющей зоотехническую лабораторию; «серебро» получила Елена Королева, а «золото» — Татьяна Виноградова, обе девушки защищали честь первого бройлерного цеха. Татьяна, кстати, берет призовое место не первый год. «Велопробег» — одно из любимейших мероприятий работников птицефабрики, так как воспитывает физический и командный дух, а ещё сближает сотрудников в неформальной обстановке.

Виктория Коноваленко
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Каждый белорус получит СМС о начале переписи населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
23.09.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские классические одежды в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика