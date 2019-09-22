На базе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» состоялся «Велопробег — 2019», посвященный 75-летию освобождения Беларуси

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Третий год работники предприятия принимают участие в корпоративной патриотической акции. Мероприятие настолько понравилось сотрудникам, что некоторые приезжают бороться за приз всей семьей.

— Наш велопробег — это не просто соревнование, а возможность проявить патриотизм и корпоративый дух, — рассказывает председатель профкома открытого акционерного общества Раиса Ершова. — Ключевой момент мероприятия — это не награждение, а возложение цветов на могилу погибшего земляка Героя Советского Союза Михаила Сильницкого.

Единой колонной двинулись члены организации к захоронению Героя. Здесь ученики Куринской школы представили трогательную литературно-патриотическую композицию о храбром земляке.

Команды «Старт» не было. Вместо нее главный судья, директор ФСК «Урожай» Алексей Кулинич и сотрудники ГАИ провели инструктаж по технике безопасности с участниками велопробега.

— Бейсболки переверните козырьком назад, ехать придется против ветра, — предупредил Алексей Кулинич. — Не торопитесь, а если устанете, съезжайте с трассы и садитесь в служебный автобус, который будет следовать за вами. Проигравших у нас нет, все вы — победители.

Сотрудники отдела ГАИ РОВД в рамках месячника по безопасности напомнили участникам заезда о соблюдении правил дорожного движения, необходимости использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток. В целях профилактики рассказали о дорожно-транспортном травматизме с уязвимыми участниками дорожного движения.

— В прошлом году наш велопробег был приурочен ко Дню Независимости, в этом — заезд перенесли на осень, — рассказал старейший велосипедист, по совместительству главный экономист предприятия Александр Денисевич.

Без выстрела, выкрика и даже без маха руки двинулась вереница велосипедов к финишу. Никто не торопится, ведь настоящий старт будет у поворота на деревню Красный Двор, а сейчас так — разогрев.

18 участников боролись за медали в личном и командном зачетах. По итогу призером в личной номинации стал Юрий Коношевич. С разрывом в несколько секунд прибыли Максим Пономаренко и Павел Локтев, заняв второе и третье места соответственно. В командном велопробеге третье место заняла администрация птицефабрики, сотрудники авто-транспортного парка заслужили серебро. Лучший результат показали представители бройлерного цеха.

«Велопробег — 2019» не ограничился пятикилометровым маршрутом «Верховье — Курино». Также прошли соревнования по фигурному вождению велосипеда на автостоянке, где призовые места распределились следующим образом: «бронза» досталась Анастасии Лабановской, представляющей зоотехническую лабораторию; «серебро» получила Елена Королева, а «золото» — Татьяна Виноградова, обе девушки защищали честь первого бройлерного цеха. Татьяна, кстати, берет призовое место не первый год. «Велопробег» — одно из любимейших мероприятий работников птицефабрики, так как воспитывает физический и командный дух, а ещё сближает сотрудников в неформальной обстановке.

Виктория Коноваленко

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