Год без Капского, парни-модели, мама в коляске и новая звезда в фигурном катании - все за вчера

Год назад не стало президента правления БАТЭ Анатолия Капского. Он привез в Беларусь гимн Лиги чемпионов и построил команду, которая 13 лет подряд остается лучшей в стране. И все в один голос повторяют: Анатолий Анатолич — легенда. А наш Юра Михалевич долго ждал попыток увековечить память Капского, но увы… «Да, есть растяжка на стадионе с портретом Капского. Это лучше, чем ничего, но дешево… Еще на футболках БАТЭ под логотипом появилась строчка с инициалами Капского. На 53-й минуте каждого домашнего матча борисовчане стоя аплодируют в память о Капском, ушедшем из жизни на 53-м году жизни. Здорово!» А дальше что?
Кстати, в 2016-м по случаю 20-летнего юбилея БАТЭ SPORT.TUT.BY выпустил материал, готовить который нам помогал лично Анатолий Анатольевич. И если вы что-то не знали или забыли из истории клуба времен Анатолия Капского, самое время вспомнить.
Но вернемся в сегодня. Представляете, в Либерально-демократической партии Беларуси впервые с 1995 года новый лидер: Гайдукевич сменил Гайдукевича.
В следующем году должны снизить таможенную пошлину за превышение лимитов на посылки из-за границы. Нет, это не потому что мы добрые — весь ЕАЭС зацепило. Давайте расскажем вам, как это отразится на ваших кошельках — на примере, допустим, чайника.
Мы тут пригласили их в студию парней-моделей. Поговорили о заработках (у девушек куда больше), гомосексуалах в профессии, отношении родителей и многом другом. Смотрите сами!
Если вы любите путешествовать, то знаете, что в некоторых городах схема метро — это настоящая достопримечательность! Попробуете угадать города по картам метрополитенов? Главное — не запутаться! Знаете, кстати, сколько на наши стоит поездка на метро в Стокгольме? Ого-го там цены!
Какая прелесть! Минчанин сделал предложение своей девушке прямо на борту самолета на высоте 35 тысяч футов. «Особенно запомнилась женщина, которая сидела рядом с нами, — улыбается Настя. — Она сказала, мне очень повезло с молодым человеком, и ее до слез тронул его поступок. Было приятно, что она искренне разделила с нами эту радость». Смотрите, как это было!
Давайте расскажем вам об Алене из Гомеля: девушка поломалась, но не сломалась. Она села в инвалидную коляску, но доказала всем, что она может и должна родить ребенка, несмотря на то, что в нашей стране для этого мало что есть. Кстати, в Беларуси запустили новый проект о женском здоровье. Его цель — установить хотя бы по одному гинекологическому креслу для женщин с инвалидностью в каждом областном центре Беларуси. Вы тоже можете поучаствовать.
А вот вам не такая милая семейная история: многодетная мама, которую якобы ударил (и не раз!) бывший муж, пытается наказать его за насилие — а суд принимает сторону мужчины.
А в нашем душевном проекте «Я живу» — история 73-летней Риммы Савицкой из Большого Нежкова. Она сделала в своем доме музей своей семьи и деревенского быта и привечает всех, кто заходит повертеть в руках капкан для «тхоря», потрогать бабушкин «святошный» фартук с вышивкой и удивиться деревянной люльке, в которой качали пенсионерку и всех ее братьев и сестер. А что сделали с родительской хатой в деревне вы? Ездите туда жарить шашлык и сажать картошку?
Наша теннисистка Арина Соболенко разгромила нашу же Александру Саснович на турнире в китайском Ухане. Не зря, конечно, Арина — лидер в нашем женском теннисе: ранее в сезоне 2019 года она также обыгрывала Азаренко. Удачи и вперед! В прошлом году, напомним, Соболенко этот турнир выиграла.