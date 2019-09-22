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Год без Капского, парни-модели, мама в коляске и новая звезда в фигурном катании - все за вчера

23.09.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Б-р-р-р-р, как холодно в квартирах! Но отопления пока не ждите, коммунальники считают, что не время еще. Зато в плане новостей предыдущая неделя выдалась ох какой жаркой — и не только из-за скандала в гомельской школе. Обсудили некоторые детали плана интеграции Беларуси и РФ, работу экономики страны, огорчились тому, что цены продолжают расти (и на топливо в том числе), обрадовались изменениям по семейному капиталу и обязательным бумажным пакетам в магазинах, узнали, кто представит страну на детском «Евровидении»… Ничего не пропустили на прошлой неделе? Проверьте с помощью нашего теста, а потом быстренько пробежимся по, увы, уже прошедшим выходным.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Год назад не стало президента правления БАТЭ Анатолия Капского. Он привез в Беларусь гимн Лиги чемпионов и построил команду, которая 13 лет подряд остается лучшей в стране. И все в один голос повторяют: Анатолий Анатолич — легенда. А наш Юра Михалевич долго ждал попыток увековечить память Капского, но увы… «Да, есть растяжка на стадионе с портретом Капского. Это лучше, чем ничего, но дешево… Еще на футболках БАТЭ под логотипом появилась строчка с инициалами Капского. На 53-й минуте каждого домашнего матча борисовчане стоя аплодируют в память о Капском, ушедшем из жизни на 53-м году жизни. Здорово!» А дальше что?


  • Кстати, в 2016-м по случаю 20-летнего юбилея БАТЭ SPORT.TUT.BY выпустил материал, готовить который нам помогал лично Анатолий Анатольевич. И если вы что-то не знали или забыли из истории клуба времен Анатолия Капского, самое время вспомнить.
  • Но вернемся в сегодня. Представляете, в Либерально-демократической партии Беларуси впервые с 1995 года новый лидер: Гайдукевич сменил Гайдукевича.
  • Пока вы спали, в стране подорожало топливо. Не намного, конечно, — просто имейте в виду.
  • В Минобразования прошло очередное совещание. Некоторые эксперты считают, что «запахло настоящей реформой», некоторые скептики не верят, что при министре Карпенко хоть что-то изменится к лучшему.
  • В Минске открылась первая «Табакерка». Господи, чего там только нет! А с «умной остановкой» на Немиге уже возникли проблемы
  • В следующем году должны снизить таможенную пошлину за превышение лимитов на посылки из-за границы. Нет, это не потому что мы добрые — весь ЕАЭС зацепило. Давайте расскажем вам, как это отразится на ваших кошельках — на примере, допустим, чайника.
  • Официальная статистика говорит нам, что россияне стали чаще приезжать на работу к нам, чем мы — к ним. Беларусь — страна для жизни, вы же помните… Американцу, три дня пробывшему в Минске, вон как понравилось! Но, думаем, если брать в расчет нелегалов-гастарбайтеров, все будет выглядеть немного по-другому.
  • Помните, белорусские фермеры не раз жаловались, что не могут продать то яблоки, то капусту, то клубнику, то помидоры? Одни обвиняют торговые сети: не хотят закупать. Другие сетуют, что у нас нет переработки. Третьи, у кого с продажами было все неплохо, говорили, что жалуются те, кто не умеет продавать. Мы разобрались, почему возникают проблемы со сбытом и что с этим делать.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Мы тут пригласили их в студию парней-моделей. Поговорили о заработках (у девушек куда больше), гомосексуалах в профессии, отношении родителей и многом другом. Смотрите сами!
  • Если вы любите путешествовать, то знаете, что в некоторых городах схема метро — это настоящая достопримечательность! Попробуете угадать города по картам метрополитенов? Главное — не запутаться! Знаете, кстати, сколько на наши стоит поездка на метро в Стокгольме? Ого-го там цены!


  • Какая прелесть! Минчанин сделал предложение своей девушке прямо на борту самолета на высоте 35 тысяч футов. «Особенно запомнилась женщина, которая сидела рядом с нами, — улыбается Настя. — Она сказала, мне очень повезло с молодым человеком, и ее до слез тронул его поступок. Было приятно, что она искренне разделила с нами эту радость». Смотрите, как это было!
  • Давайте расскажем вам об Алене из Гомеля: девушка поломалась, но не сломалась. Она села в инвалидную коляску, но доказала всем, что она может и должна родить ребенка, несмотря на то, что в нашей стране для этого мало что есть. Кстати, в Беларуси запустили новый проект о женском здоровье. Его цель — установить хотя бы по одному гинекологическому креслу для женщин с инвалидностью в каждом областном центре Беларуси. Вы тоже можете поучаствовать.


  • А вот вам не такая милая семейная история: многодетная мама, которую якобы ударил (и не раз!) бывший муж, пытается наказать его за насилие — а суд принимает сторону мужчины.
  • Книга Светланы Алексиевич заняла 3-е место в рейтинге 100 лучших произведений XXI века. Как думаете, о каком именно романе идет речь? Давайте расскажем, какие две книги мировых авторов поднялись в рейтинге выше, — ну и прочтите Алексиевич, конечно, если еще нет.
  • А в нашем душевном проекте «Я живу» — история 73-летней Риммы Савицкой из Большого Нежкова. Она сделала в своем доме музей своей семьи и деревенского быта и привечает всех, кто заходит повертеть в руках капкан для «тхоря», потрогать бабушкин «святошный» фартук с вышивкой и удивиться деревянной люльке, в которой качали пенсионерку и всех ее братьев и сестер. А что сделали с родительской хатой в деревне вы? Ездите туда жарить шашлык и сажать картошку?


О СПОРТЕ


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Кстати. Если у вас есть вопросы по поводу визовых соглашений с Евросоюзом, то сегодня наш МИД будет отвечать на них в фейсбуке. Уже можно спрашивать, чтобы дипломаты подготовились! И хорошего нам всем дня!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Доброе утро! Б-р-р-р-р, как холодно в квартирах! Но отопления пока не ждите, коммунальники считают, что не время еще. Зато в плане новостей предыдущая неделя выдалась...
 
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