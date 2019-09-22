Год без Капского, парни-модели, мама в коляске и новая звезда в фигурном катании - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Б-р-р-р-р, как холодно в квартирах! Но отопления пока не ждите, коммунальники считают, что не время еще. Зато в плане новостей предыдущая неделя выдалась ох какой жаркой — и не только из-за скандала в гомельской школе . Обсудили некоторые детали плана интеграции Беларуси и РФ, работу экономики страны, огорчились тому, что цены продолжают расти (и на топливо в том числе), обрадовались изменениям по семейному капиталу и обязательным бумажным пакетам в магазинах, узнали, кто представит страну на детском «Евровидении» … Ничего не пропустили на прошлой неделе? Проверьте с помощью нашего теста , а потом быстренько пробежимся по, увы, уже прошедшим выходным.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Год назад не стало президента правления БАТЭ Анатолия Капского. Он привез в Беларусь гимн Лиги чемпионов и построил команду, которая 13 лет подряд остается лучшей в стране. И все в один голос повторяют: Анатолий Анатолич — легенда . А наш Юра Михалевич долго ждал попыток увековечить память Капского, но увы… «Да, есть растяжка на стадионе с портретом Капского. Это лучше, чем ничего, но дешево… Еще на футболках БАТЭ под логотипом появилась строчка с инициалами Капского. На 53-й минуте каждого домашнего матча борисовчане стоя аплодируют в память о Капском, ушедшем из жизни на 53-м году жизни. Здорово!» А дальше что ?





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Мы тут пригласили их в студию парней-моделей . Поговорили о заработках (у девушек куда больше), гомосексуалах в профессии, отношении родителей и многом другом. Смотрите сами !

. Поговорили о заработках (у девушек куда больше), гомосексуалах в профессии, отношении родителей и многом другом. ! Если вы любите путешествовать, то знаете, что в некоторых городах схема метро — это настоящая достопримечательность! Попробуете угадать города по картам метрополитенов ? Главное — не запутаться! Знаете, кстати, сколько на наши стоит поездка на метро в Стокгольме? Ого-го там цены !





Какая прелесть! Минчанин сделал предложение своей девушке прямо на борту самолета на высоте 35 тысяч футов. «Особенно запомнилась женщина, которая сидела рядом с нами, — улыбается Настя. — Она сказала, мне очень повезло с молодым человеком, и ее до слез тронул его поступок . Было приятно, что она искренне разделила с нами эту радость». Смотрите, как это было !

. Было приятно, что она искренне разделила с нами эту радость». ! Давайте расскажем вам об Алене из Гомеля: девушка поломалась, но не сломалась. Она села в инвалидную коляску, но доказала всем, что она может и должна родить ребенка , несмотря на то, что в нашей стране для этого мало что есть. Кстати, в Беларуси запустили новый проект о женском здоровье. Его цель — установить хотя бы по одному гинекологическому креслу для женщин с инвалидностью в каждом областном центре Беларуси. Вы тоже можете поучаствовать .





А вот вам не такая милая семейная история: многодетная мама, которую якобы ударил (и не раз!) бывший муж, пытается наказать его за насилие — а суд принимает сторону мужчины .

— . Книга Светланы Алексиевич заняла 3-е место в рейтинге 100 лучших произведений XXI века . Как думаете, о каком именно романе идет речь? Давайте расскажем, какие две книги мировых авторов поднялись в рейтинге выше , — ну и прочтите Алексиевич, конечно, если еще нет.

. Как думаете, о каком именно романе идет речь? Давайте расскажем, , — ну и прочтите Алексиевич, конечно, если еще нет. А в нашем душевном проекте «Я живу» — история 73-летней Риммы Савицкой из Большого Нежкова. Она сделала в своем доме музей своей семьи и деревенского быта и привечает всех, кто заходит повертеть в руках капкан для «тхоря», потрогать бабушкин «святошный» фартук с вышивкой и удивиться деревянной люльке, в которой качали пенсионерку и всех ее братьев и сестер. А что сделали с родительской хатой в деревне вы? Ездите туда жарить шашлык и сажать картошку?





О СПОРТЕ





А помните, Хабиб Нурмагомедов на днях рассказал , что перед взвешиванием в UFC сбрасывает по 15 кг, а за день перед боем набирает 8 кг. Для тех, кому не знакомо слово «весогонка», давайте кратко объясним, что это и как это . Но не повторяйте за ним!

Все новости субботы, 21 сентября

Все новости воскресенья, 22 сентября

Кстати. Если у вас есть вопросы по поводу визовых соглашений с Евросоюзом, то сегодня наш МИД будет отвечать на них в фейсбуке. Уже можно спрашивать, чтобы дипломаты подготовились ! И хорошего нам всем дня!

Ваша редакция