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Холодно, но зонтик нужен не каждый день. Погода в Витебске на неделе
23.09.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сентябрь распрощается с нами холодной погодой,
В понедельник-вторник, 23−24 сентября, без осадков. В дневные часы — до +10°C.
В среду, 25 сентября, ожидается дождь. Днем +8…10°C.
В четверг, 26 сентября, ночью — +2…4°C, днем — +9…11°C. Дождя в прогнозе нет.
В пятницу, 27 сентября, температура днем поднимется до +13°C. Облачно, но обойдется без осадков.
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Сентябрь распрощается с нами холодной погодой. Но дождливых дней на неделе будет не так уж много - и это радует.
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