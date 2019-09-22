Холодно, но зонтик нужен не каждый день. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Сентябрь распрощается с нами холодной погодой, прогнозирует pogoda.by. Но дождливых дней на неделе будет немного — и это радует.

В понедельник-вторник, 23−24 сентября, без осадков. В дневные часы — до +10°C.

В среду, 25 сентября, ожидается дождь. Днем +8…10°C.

В четверг, 26 сентября, ночью — +2…4°C, днем — +9…11°C. Дождя в прогнозе нет.

В пятницу, 27 сентября, температура днем поднимется до +13°C. Облачно, но обойдется без осадков.

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